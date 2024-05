Voda poplavljala hiše, odnesla del cestišča, veter podiral drevesa

Obilne padavine so v noči s četrtka na petek povzročile nemalo težav. V južnem delu Primorske so manjši hudourniški vodotoki hitro narasli in poplavili že zvečer, intervencije gasilcev pa so se nadaljevale tudi ponoči. V Kastelcu je voda zalivala stanovanjske hiše in dvorišča. V Bošamarinu je voda odnesla del cestišča, ki je povezan z mostom. Zaradi dežja so se sprožili tudi zemeljski plazovi, močni sunki vetra pa so podirali drevesa. Agencija RS za okolje medtem opozarja, da lahko tudi danes pričakujemo razvoj neviht močnejše narave.

OGLAS

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so v Regijskem centru za obveščanje Koper do 21. ure v občini zaradi neurja obravnavali 27 dogodkov. Zaradi močnega deževja so že v popoldanskih urah narasli vodotoki in hudourniki. Voda je v Kastelcu zalivala stanovanjske hiše in dvorišča. Tam je glede na podatke okoliških vremenskih postaj že padlo okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, poroča Meteoinfo Slovenija.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V Bošamarinu je medtem voda odnesla del cestišča, ki je povezan z mostom. Sanacija bo opravljena tekom današnjega dne. Več težav pa so v regijskem štabu zabeležili tudi v Olmu in Šalari. "Sprožilo se je tudi nekaj zemljine na vozišča, v Krkavčah pa se je porušil podporni zid," piše uprava za zaščito in reševanje. "Na primorski hitri cesti je med Koprom in Bertoki proti Ljubljani zaradi zdrsa brežine zaprt vozni pas," medtem opozarja Prometno-informacijski center. Močnejši sunek vetra pa je v koprski občini porušil tudi drevo, še eno drevo je padlo na na cesti Divača–Ribnica, občina Pivka. Tam so posredovali gasilci PGD Košana in dežurna služba CPK Sežana. Cesta je bila zaradi sanacije neprevozna. Tekom noči je bilo na relaciji še vedno več vej na cesti. V Kopru pa so posledice neurja odpravljali gasilci Obalne gasilske zveze, poklicni gasilci, delavci komunale in cestnega podjetja. Zaradi podora kamnin na cestišče pa je le delno prevozna tudi cesta Rakov Škocjan–Ravbarkomanda. Cestišče sanira dežurna služba CPK Postojna. Skupno je bilo po podatkih uprave za zaščito in reševanje na območju regijskih centrov Koper, Slovenj Gradec in Postojna zaradi neurja z obilnimi padavinami zabeleženih 43 dogodkov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Agencija RS za okolje (Arso) je zvečer sporočila, da je ob nevihtah največ dežja v četrtek padlo prav v jugozahodnem delu države. Na merilni postaji Slavnik so izmerili dobrih 68 milimetrov padavin, na postaji Godnje slabih 61, v Postojni slabih 56, v Luki Koper 54,7 milimetra, v Kubedu pa 51,6 milimetra. Po krajšem obdobju brez padavin so se sredi noči krajevne nevihte z nalivi začele znova pojavljati predvsem v južni in jugozahodni Sloveniji, proti jutru pa so nato pasovi močnejšega dežja potovali tudi proti osrednji in severozahodni Sloveniji. Arso znova izdal oranžno opozorilo Arso opozarja, da lahko tudi danes pričakujemo razvoj neviht močnejše narave. Ob nevihtah z nalivi bo verjetno tudi hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode. Posamezni vodotoki lahko tudi poplavijo. Arso je zato za celotno državo izdal oranžno opozorilo.

Radarska slika padavin ob 4.20 FOTO: Arso icon-expand

Po podatkih Arsa bo večja verjetnost poplav ob vodotokih s povirji na območjih Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, Kamniško-Savinjskih Alp, Zasavja in Pohorja. V severovzhodni Sloveniji je namočenost tal že velika, kar bo pospešilo površinski odtok. Jugozahodni veter bo prinesel tudi več vlage in energije za dolgotrajno proženje neviht, izključena ni niti toča, poleg nalivov pa bo prisoten nevihtni piš, poroča spletni portal neurje.si. Zaradi močne premočenosti tal obstaja tudi velika verjetnost proženja zemeljskih plazov, dodajajo.

Arso oranžno opozorilo FOTO: Arso icon-expand