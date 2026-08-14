Morje pri kopališču Delfin znova primerno za kopanje

Milan je prišel iz šole in povedal, da so imeli prvo uro spolne vzgoje. "In kako je bilo?" se je pozanimal oče. "Najprej je prišel župnik in nam razložil, zakaj tega ne smemo delati. Nato je prišel zdravnik in povedal, kako tega ne smemo delati, nato pa je v razred prišel še ravnatelj in povedal, kje tega ne smemo delati!"