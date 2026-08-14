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Slovenija

Morje pri kopališču Delfin znova primerno za kopanje

Izola , 14. 08. 2026 13.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Izola

Agencija Republike Slovenije za okolje zagotavlja, da je tudi voda na kopalnem območju naravno kopališče Delfin v Izoli spet primerna za kopanje.

Na osnovi dveh zaporednih skladnih vzorcev in posveta z NIJZ se ukinja odsvetovanje kopanja na kopalnem območju Naravno kopališče Delfin. Na kopalnem območju Naravno kopališče Delfin so 11. 8., 12. 8. ter 13. 8. 2026 spremljali stanje na vzorčnem mestu z imenom Stopnice (kamnite) in tudi na dodatnih mestih vzorčenja v neposredni bližini kopalne vode.

Kopanje v morju (Izola).
Kopanje v morju (Izola).
FOTO: Bobo

Vrednosti za obe indikatorski bakteriji so padle pod smerne vrednosti NIJZ, ki so podlaga za prepoved ali odsvetovanje kopanja na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih, kar je bilo potrjeno še z analizo ponovnega vzorčenja vode 13. 8. 2026 za Escherichia coli. Tudi vzorci, odvzeti na dodatnih vzorčnih mestih v Marini Izola, niso izkazovali prekomerne fekalne obremenitve, so dodali.

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