Voda v Ložicah spet primerna za uporabo

Danes so na režijskem obratu občine prejeli pozitivno mnenje glede rezultatov zadnjega vzorčenja vode na vodooskrbnem sistemu v Ložicah. Na tej podlagi je režijski obrat preklical omejitvene ukrepe in odmaknil gasilsko cisterno, iz katere so se občani od 5. maja do danes oskrbovali s pitno vodo.

Voda je bila za prehrambne namene neustrezna od 5. maja, ko so občani režijski obrat obvestili, da ima voda neobičajen okus in vonj po naftnih derivatih. Potem ko so preverili stanje na omrežju, so slednje potrdili tudi delavci režijskega obrata in prepovedali uporabo vode za prehrambne namene, pitje in umivanje zob.

Vodozbirno območje so si takoj ogledali tudi delavci zdravstvenega in okoljskega inšpektorata ter kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica. Prve ugotovitve so kazale na izlitje naftnih derivatov, ki so jih obilne padavine zanesle do vodnega zajetja.