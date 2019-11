Voda v mariborskem Stražunskem potoku neprimerna za uporabo

Kot so sporočili z mariborske občine, so fizikalno-kemijske analize vzorcev vode iz Stražunskega potoka oziroma kanala, bližnjih izvirov in mlak, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), pokazale večjo onesnaženost v samem kanalu, manjšo pa tudi v površinskih vodah bližnjih izvirov in mlak. Voda zato ni primerna za zalivanje in pitje, tudi za živali ne.