Voda v Maximarketu še vedno ni pitna: je šlo za namerno onesnaženje?

Voda v Maximarketu skoraj mesec dni od prvih zastrupitev še vedno ni pitna. V vzorcih, ki so jih odvzeli minuli konec tedna, so prisotne manjše količine koliformnih bakterij, so potrdili v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Še vedno pa niso ugotovili, kako so v vodovodni sistem zašle fekalije. Po zadnjih podatkih se je zastrupilo okoli 550 ljudi, neuradno pa še veliko več. Policija preverja tudi, ali bi lahko šlo za namerno onesnaženje.