Voda v Sloveniji ni tako čista, kot mislimo

Na srečanju o kemijski varnosti opozorili, da voda v Sloveniji ni tako čista, kot si predstavljamo. Lahko je onesnažena s kemikalijami, vzrok pa so tudi industrija, fekalije, gradnja in kmetijstvo. Poudarili so, da onesnaženje pogosto ostane neodkrito, v večini primerov pa je odvisno od ozaveščenosti prebivalstva.

icon-expand Kozarec vode FOTO: Shutterstock

Tradicionalno srečanje letos združuje različne strokovnjake s področja onesnaženosti voda, organizirata pa ga Sekcija za klinično toksikologijo Slovenskega zdravniškega društva ter Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Predsednik organizacijskega odbora Miran Brvar z UKC Ljubljana je dejal, da je v Sloveniji z vodo "kar nekaj težav". Podzemna voda je na primer kontaminirana z nitrati, pesticidi in drugimi toksičnimi organskimi spojinami.

Ob uvedbi nove evropske direktive, ki bo znižala mejne vrednosti, bo podzemna voda v Ljubljanski kotlini ter na Dravskem in Ptujskem polju spadala med vode s slabo kvaliteto, je dejal Brvar.

Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana Metoda Dodič Fikfak je v svojem predavanju govorila o onesnaženju pitne vode zaradi industrijskih odpadnih voda. Opozorila je, da onesnaženje velikokrat ostane neodkrito, saj se razpozna šele, ko je odkrita bolezen. "Da se bolezen po kontaminaciji odkrije, je potrebnih veliko let, dejansko desetletij, in še to morajo prebivalci najprej opaziti sami," je poudarila. Po predavanju pa je dejala, da se v Sloveniji tudi tam, kjer so strokovnjaki odkrili huda lokalna onesnaženja pitne vode, ne spremlja zdravja ljudi. Spomnila je na onesnaženje pitne vode z industrijsko odpadno vodo v Anhovem leta 2020 in na nedavne poplave na Koroškem. "Skoraj gotovo so vode tam onesnažene s svincem in kadmijem, a je odvisno, v kakšnih koncentracijah," je povedala. Težava je tudi v vojaški industriji in vojaških poligonih, kjer je nenehno onesnaževanje, kemikalije pa potujejo v podzemne vode.

Najpogostejše posledice onesnaževanja so zaradi nitratov in pesticidov. Ti povzročajo različne tipe raka, med drugim na debelem črevesu, raka pljuč, raka sinusov in levkemijo. Bolezni je ob tem zelo težko vzročno povezati z onesnaževanjem, saj je latentna doba praviloma dolga. "To pomeni čas izpostavljenosti do pojava bolezni, ki je za levkemijo lahko dve leti, za druge rake pa 10, 20 ali tudi 40 let," je še dejala Dodič Fikfakova. Tadeja Kotar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana pa je dejala, da grožnjo pitni vodi predstavlja tudi onesnaženost z mikroorganizmi iz fekalij. V vodi se lahko pojavijo bakterije, virusi in paraziti, strokovnjaki pa rutinsko določajo le vsebnost bakterij v vodi. Onesnaženost pitne vode z mikroorganizmi se pri ljudeh najpogosteje izrazi kot driska, vročina, krči v trebuhu ali bruhanje. Pojasnila je, da lahko veliko nalezljivih bolezni preprečimo s skrbjo za čisto pitno vodo in rednim nadzorovanjem.