Voda zalila del kuhinje in garderob UKC Ljubljana ter pralnico dijaškega doma

Potem ko se je sinoči nad Ljubljano razbesnelo neurje so iz centra za obveščanje RS sporočili, da so meteorne vode zalile več objektov, med drugim telovadnico osnovne šole Vita Kraigherja, ZD Vič, ZD Šiška, hotel nasproti Kina Šiška, gimnazijo in dijaški dom Šiška ter del UKC Ljubljana.

Kot so sporočili iz UKC, jim je zalilo del kuhinje in garderobne omare. "Voda je vdirala v objekt, vendar je sproti odtekala. Posledice so že odpravljene." Ob tem so dodali, da je bilo v neurju lani septembra sicer veliko huje, tokrat pa na srečo ni bilo hudega.

V ZD Ljubljana - Šiška je voda zalila kletne prostore, kjer so nove ambulante, pa tudi del podstrešja, kjer so garderobe. "Gasilci so že včeraj pozno zvečer intervenirali na objektu in izčrpali vodo iz kletnih prostorov. Danes bodo v teh prostorih lahko zaposleni nemoteno izvajali delo. Večje gmotne škode na srečo ni bilo," so zapisali.

Iz ZD Vič so sporočili, da sta posledica naliva poplavljena garderoba in del skladiščnih prostorov. Večje materialne škode ni in delo poteka nemoteno.

Kot je znano, je večja škoda nastala na cestišču severne ljubljanske obvoznice, kjer je že stekla sanacija.