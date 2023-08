Zaradi zalitih podvozov zaprte ceste v prestolnici

V prestolnici za zdaj neurje z močnimi nalivi in vetrom ni povzročilo večjih težav. Po besedah namestnika poveljnika ljubljanske civilne zaščite Roberta Kusa je zaradi izjemnega naliva zalitih več kleti, vodotok Gradaščice pa narašča. Enote na terenu spremljajo razmere, je zagotovil Kus. Nekaj težav so imeli sicer tudi vozniki.

Na preži so v Medvodah, kjer že poteka nekaj intervencij. Občina Medvode je v nedeljo začela razdeljevati protipoplavne vreče in prebivalce zlasti območij, ki so jih prizadele poplave v začetku meseca, pozvala, naj od vode umaknejo premično premoženje in poskrbijo za svojo varnost. "Če bodo v naslednjih 12 urah sprožene sirene z znakom za opozorilo na nevarnost, to pomeni nevarnost poplavnega vala. Pazimo nase in na druge. Ne hodimo ven v neurju in ne izpostavljajmo se nevarnostim po nepotrebnem," obvešča Regijski štab Civilne zaščite.

Na občini Medvode so dodali še opozorilo Geološkega zavoda Slovenije, da je zaradi padavin možnost ponovne aktivacije zemeljskih plazov zelo povečana. "Po nedavni ujmi so pobočja, posebno obstoječa plazišča, še vedno zelo nestabilna. Vsem prebivalcem, katerih objekti so bili ob nedavni ujmi prizadeti ali izpostavljeni zemeljskim plazovom, svetujemo, da so izjemno pozorni na kakršnekoli spremembe in premike ter se ob njih nemudoma umaknejo na varno," so zapisali.

Na Gorenjskem zalitih več kleti, prožijo se plazovi

Tudi Gorenjsko so v popoldanskem času zajele močnejše nevihte. Meteorne vode so zalile več kleti, prožijo se plazovi. Težave imajo na območjih, ki jih je ujma prizadela že v začetku avgusta. Zaenkrat je najhujše v Žireh, Gorenji vasi - Poljanah in Škofji Loki, je za STA povedal poveljnik regijskega centra CZ za Gorenjsko Klemen Šmid.

Na delu so gasilci, ki iz poplavljenih kleti črpajo vodo. O posredovanjih gasilcev sicer poročajo še Kamnika, Kranja, Jesenic in Tržiča.

Po besedah Šmida se delno ponavlja stanje iz ujme začetka avgusta. "V kolikšni meri, je za zdaj težko reči. Lahko bi rekel, da za zdaj v manjšem obsegu. Upamo, da tako tudi ostane," je dejal.

Trenutno ima povečan pretok Tržiška Bistrica, medtem ko pritoki večjih rek po njegovi oceni niso kritični. "Se pa bojimo raznih pritokov, ker so bili zelo zasuti z različnim materialom in jih še nismo uspeli spraviti v prvotno, varno stanje," je povedal. Nasploh bi bilo po njegovih besedah dobro, da bi lahko vodotoke uredili čim prej, sicer bo stanje z vsakim dežjem slabše. Enako je s plazovi.

Večje potrebe po pomoči ali dodatni težki gradbeni mehanizaciji trenutno nimajo. Tista, ki jo imajo na razpolago, je v pogonu in jo glede na potrebe prestavljajo iz enega kraja v drug, je povedal. Evakuacijski načrti za potencialno ogrožena naselja so po njegovih besedah pripravljeni in jih bodo izvajali, če bo za to potreba.