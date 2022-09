Voda zalivala kleti in podirala drevesa, na cesto so se zvalile večje skale

V nekaterih delih Slovenije je nedeljsko močno deževje povzročilo poplavljanje rek, predvsem Vipave in Logaščice, ponekod je meteorna voda vdrla tudi v hiše in stanovanjske bloke. Zaradi razmočenega terena se je podrlo več dreves, na železniško progo Jesenice-Bohinjska Bistrica in regionalno cesto so se zvalile večje skale.

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so skupno zabeležili 24 dogodkov, največ v občinah Vipava, Ajdovščina, Kranj, Ljubljana in Vrhnika. Močno deževje je povzročilo poplavljanje meteornih vod in porast nekaterih vodotokov, predvsem rek Vipava in Logaščica, ki sta tudi poplavljali. Poplavljena je bila tudi vipavska hitra cesta. Veter je podrl več dreves zaradi razmočenega terena.

Na delu so bile štiri poklicne gasilske enote in 18 prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci so črpali meteorno vodo iz objektov, zaščitili nekatere objekte s protipoplavnimi vrečam in odstranjevali podrta drevesa. V Ljubljani je kleti zalivala tudi dvignjena podtalnica. Na cesto Bled-Bohinj in na železniško progo Jesenice-Bohinjska Bistrica pri naselju Nomenj so se zvalile večje skale in onemogočile promet.

