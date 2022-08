Kako poteka zagotavljanje pitne vode za slovensko Istro?

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, so denimo včeraj ob pomoči državne enote za prečrpavanje vode, opravili 61 prevozov vode iz Unice v vodarno Cepki. Skupno je bilo prepeljanih 1051 kubičnih metrov vode. Prevoz vode so zagotavljali gasilci PGD Verd, pripadniki Slovenske vojske ter komercialna podjetja. Sodelovalo je 17 pripadnikov iz zaščite, reševanja in pomoči.