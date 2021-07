Vode iz sistema Golo-Zapotok ni treba več prekuhavati

Občina je v torek od Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano prejela poročilo, da v vzorcu, odvzetem v zajetju Šumnik in na pipi uporabnika v Zapotoku, ni bilo prisotnosti parazitov. Na podlagi poročila je preklicala ukrep prekuhavanja vode na vodovodnem sistemu Golo-Zapotok. Še vedno pa ostaja v veljavi ukrep varčevanja z vodo. Prepovedano je zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in polnjenje bazenov, je še navedeno v objavi občine.

Vodo iz sistema je sicer dovoljeno uporabljati že od 16. julija, so pa takrat uvedli ukrep prekuhavanja in varčevanja z vodo. Ukrepa sta ostala v veljavi tudi po tem, ko so 20. julija v sistem vključili tudi vodo iz zajetja Šumnik.

Občina je 6. julija prepovedala uporabo vode iz sistema Golo-Zapotok, ker so zaznali vonj po naftnih derivatih. Analize so nato pokazale, da voda ni ustrezna, in sicer zaradi vonja po naftnih derivatih – vsebnosti teh analiza sicer ni pokazala – in prisotnosti bakterij. Po filtriranju in kloriranju sistema so vzeli nove vzorce, v enem so odkrili bakterije, zato je bilo uvedeno obvezno prekuhavanje vode, v zadnjih vzorcih pa, kot omenjeno, niso več odkrili prisotnosti parazitov.