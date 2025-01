Vodenje Centra za varovanje in zaščito bo prevzel Aleksander Perklič

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Damjan Petrič je že v uvodni izjavi za javnost ob nastopu te funkcije poudaril, da je ena njegovih prednostnih nalog ureditev razmer v Centru za varovanje in zaščito. Že v prvih dneh se je tako podrobno seznanil z delovanjem Centra za varovanje in zaščito in z do sedaj ugotovljenimi nepravilnostmi, ki se že rešujejo z uvedenimi organizacijskimi ukrepi.

Petrič od novega vodje pričakuje čim prejšnjo ureditev in pomiritev razmer znotraj CVZ, izboljšanje organizacije dela ter okrepitev sodelovanja z ostalimi enotami in službami v policiji. Pa tudi krepitev odnosa in medsebojnega zaupanja s pravosodnimi organi, sodišči in tožilstvom, saj se zaveda, da brez tega ni mogoče medsebojno uspešno sodelovati. Obenem Petrič sporoča, da aktivnosti za reorganizacijo Centra intenzivno potekajo in bodo v roku realizirana.

"Policisti za kakovostno in učinkovito opravljanje svojega dela potrebujejo varno, stabilno in predvidljivo delovno okolje, še posebej v okoliščinah, ko so dnevno izpostavljeni javnim kritikam. Prav zato so vsi uvedeni ukrepi usmerjeni k vzpostavitvi zaupanja vrednih procesov, ki bodo prispevali k njihovi strokovnosti in krepitvi ugleda enote v javnosti. Nenazadnje govorimo o službi, ki je v preteklosti že v mnogih zahtevnih primerih varovanj ogroženih oseb dokazala svojo strokovnost in profesionalnost," so sporočili z Genearalne policijske uprave.