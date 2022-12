Vodenje družbe TSmedia bo prevzel Igor Gajster

"TSmedia bo še naprej usmerjena v razvoj novih inovativnih digitalnih produktov, s čimer bomo oglaševalcem in ostalim partnerjem tudi v prihodnje zagotavljali napredne storitve in priložnosti za nagovarjanje različnih ciljnih skupin. Skupaj s sodelavci bomo utrjevali in nadgrajevali položaj TSmedie na slovenskem medijskem trgu in dokazali, da smo multimedijsko podjetje, ki lahko zadovolji oglaševalske potrebe še tako zahtevnega naročnika," je ob imenovanju na mesto direktorja TSmedia poudaril Igor Gajster.