Vodenje gradnje drugega tira dobro, določeni zadržki ostajajo

Kot je na novinarski konferenci ob predstavitvi najnovejšega poročila o izgradnji projekta povedal predsednik projektnega sveta Jadran Bajec, se projekt po njihovi oceni vodi dobro. Je pa še nekaj zadev, ki jih je treba razčistiti.
Bajec je ob tem opozoril, da projekt zamuja. Po zdajšnjem investicijskem programu naj bi bila vsa pogodbena dela končana decembra 2026, kar je več kot leto dni pozneje od prvotnih načrtov.
Razloge za zamude v projektnem svetu za civilni nadzor med drugim vidijo v več kot devet mesecev dolgem reševanju sporov v zvezi z razpisom glede doline Glinščica, več kot šest mesecev dolgem postopku za izdajanje delovnih dovoljenj za turške delavce ter slabi organizaciji izvajalca del na začetku projekta, je naštel Bajec.
"S tega zornega kota v projektnem svetu za civilni nadzor ponovno poudarjamo, da bomo, če bomo zamujali z vzporednim tirom, izgubili veliko priložnosti, da bi imeli polno dvotirno progo za relativno razumen denar," je dejal.
Člani projektnega sveta za civilni nadzor so opozorili tudi na podražitve projekta. Nenavadno se jim zdi, da je nek projekt v šestih letih doživel tri spremembe investicijskega programa, zadnjo pred enim mesecem, je dejal član projektnega sveta Emil Milan Pintar, ki se ob tem sprašuje, kaj je razlog za to. "Ali je gradnja odstopala od načrtov in se jih je dalo uskladiti samo s spremembo ali so bili načrti tako slabo narejeni, da jim gradnja ni mogla slediti?" je izpostavil.
Ob tem je opozoril, da člani projektnega sveta za civilni nadzor kljub številnim prošnjam niso dobili podatkov o tem, zakaj se je ta denar porabil.
Sprašujejo se tudi, zakaj je v investicijskem programu kategorija državnega plačevanja dostopnosti do lastnih tirov. Kot so pojasnili članom projektnega sveta, bo vlada za dostopnost do tirov na naslov 2TDK do leta 2052 oz. 2064 vsako leto plačevala 30 milijonov evrov, znesek se bo lahko redno revaloriziral."Vprašali smo, za kaj bo ta denar porabljen, odgovora ni," je dejal Pintar.
Član projektnega sveta za civilni nadzor Damir Josipovič je opozoril, da so osnutek zadnje novelacije investicijskega programa prejeli prepozno, kljub temu da odlok o ustanovitvi projektnega sveta določa, da morajo vse ustrezne dokumente dobiti pravočasno.
Pintar je izpostavil tudi nekatere pozitivne dosežke sveta, npr. da sedanji model ne vključuje več tujcev kot financerjev oz. sovlagateljev ter da se veliki tuneli gradijo vzporedno. Na nekatere stvari pa projektnemu svetu ni uspelo vplivati, med drugim jim ni uspelo prepričati pristojnih, da bi se levi in desni tir gradila v vzporedju in ne v zaporedju. Ta odločitev bo Slovenijo stala vsaj 50 milijonov evrov, je opozoril Pintar.
Prav tako jim ni uspelo prepričati nosilcev projekta, da naj se progo elektrificira z izmeničnim tokom. Ob tem je Pintar opozoril, da člani projektnega sveta za civilni nadzor v šestih letih niso dobili pojasnila, zakaj se je odločilo za enosmerni tok, niti niso dobili imena odgovornega, ki je vztrajal pri tej odločitvi.
Po Pintarjevih besedah vse kaže na to, da so pri tej zadevi v ozadju zasebni interesi manjše skupine ljudi.
Težave v dolini Glinščice
Pintar in Josipovič sta opozorila tudi na težave v dolini Glinščice. Za zajezitev plazenja tal je moral projektant poiskati rešitev, ki bo celoten projekt podražila za 17 milijonov evrov.
Potrebna je še sanacija brežine, pri kateri bo po Josipovičevi oceni nedvomno prišlo do posega v vodotok. Zato pozivajo, da so stalno prisotni vsi potrebni nadzori, od geološkega do krasoslovnega in naravovarstvenega, predvsem pa, da se najde projektantsko rešitev, ki ne bo posegala v samo strugo, je pojasnil.
Josipovič se je med drugim dotaknil še problema pridobivanja gradiv od 2TDK. Vseh gradiv niso dobili, se pa sodelovanje izboljšuje, je dejal. "Sklepno oceno smo podali kot pogojno pozitivno, določeni zadržki so," je za konec dejal Josipovič.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.