Vodenje gradnje drugega tira dobro, določeni zadržki ostajajo

Kot je na novinarski konferenci ob predstavitvi najnovejšega poročila o izgradnji projekta povedal predsednik projektnega sveta Jadran Bajec, se projekt po njihovi oceni vodi dobro. Je pa še nekaj zadev, ki jih je treba razčistiti.

Bajec je ob tem opozoril, da projekt zamuja. Po zdajšnjem investicijskem programu naj bi bila vsa pogodbena dela končana decembra 2026, kar je več kot leto dni pozneje od prvotnih načrtov.

Razloge za zamude v projektnem svetu za civilni nadzor med drugim vidijo v več kot devet mesecev dolgem reševanju sporov v zvezi z razpisom glede doline Glinščica, več kot šest mesecev dolgem postopku za izdajanje delovnih dovoljenj za turške delavce ter slabi organizaciji izvajalca del na začetku projekta, je naštel Bajec.

"S tega zornega kota v projektnem svetu za civilni nadzor ponovno poudarjamo, da bomo, če bomo zamujali z vzporednim tirom, izgubili veliko priložnosti, da bi imeli polno dvotirno progo za relativno razumen denar," je dejal.

Člani projektnega sveta za civilni nadzor so opozorili tudi na podražitve projekta. Nenavadno se jim zdi, da je nek projekt v šestih letih doživel tri spremembe investicijskega programa, zadnjo pred enim mesecem, je dejal član projektnega sveta Emil Milan Pintar, ki se ob tem sprašuje, kaj je razlog za to. "Ali je gradnja odstopala od načrtov in se jih je dalo uskladiti samo s spremembo ali so bili načrti tako slabo narejeni, da jim gradnja ni mogla slediti?" je izpostavil.

Ob tem je opozoril, da člani projektnega sveta za civilni nadzor kljub številnim prošnjam niso dobili podatkov o tem, zakaj se je ta denar porabil.

Sprašujejo se tudi, zakaj je v investicijskem programu kategorija državnega plačevanja dostopnosti do lastnih tirov. Kot so pojasnili članom projektnega sveta, bo vlada za dostopnost do tirov na naslov 2TDK do leta 2052 oz. 2064 vsako leto plačevala 30 milijonov evrov, znesek se bo lahko redno revaloriziral."Vprašali smo, za kaj bo ta denar porabljen, odgovora ni," je dejal Pintar.