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Slovenija

Vodenje HSE prevzema Uroš Podobnik

Ljubljana, 08. 11. 2026 10.52 pred 43 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA M.V.
HSE

Vodenje družbe Holding Slovenske elektrarne (HSE) prevzema novo poslovodstvo. Generalni direktor je postal Uroš Podobnik, dosedanji poslovni direktor HSE, poslovni direktor pa Ervin Renko, ki je doslej vodil HSE Energetsko družbo Trbovlje.

Uroš Podobnik je v HSE zaposlen že 11 let. Novi nadzorniki, ki jih je uprava Slovenskega državnega holdinga imenovala septembra, so ga na položaj generalnega direktorja imenovali na seji 20. oktobra. Takrat je dejal, da vodenje krovne družbe HSE prevzema v obdobju intenzivne preobrazbe in največjega razvojnega cikla v zgodovini skupine.

"Pred nami so številni izzivi, povezani z razvojem novih proizvodnih zmogljivosti, uvajanjem novih tehnologij ter pospeševanjem energetske preobrazbe Slovenije. Naš cilj ostaja zagotavljati zanesljivo energetsko oskrbo, ohraniti vodilno vlogo skupine HSE pri energetskem prehodu države ter hkrati krepiti njeno poslovno odpornost in konkurenčnost," je Podobnik takrat zapisal v sporočilu za javnost.

Dosedanji generalni direktor HSE Tomaž Štokelj za zdaj ostaja zaposlen v skupini HSE, katera letos obeležuje 25. obletnico obstoja. Z letom 2027 pa bo prevzel vodenje družbe Soške elektrarne Nova Gorica.

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KOMENTARJI2

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john gotti
08. 11. 2026 11.16
penjenje janže se nadaljuje
Odgovori
+1
1 0
Arlo
08. 11. 2026 11.36
Račun se ne ve čigav, kokakin se ne ve čigav, dron se ne ve čigav, urin je čigav? Vedno janša žrtev. Le janša hoče oblast.
Odgovori
0 0
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