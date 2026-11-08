Vodenje HSE prevzema Uroš Podobnik

Uroš Podobnik je v HSE zaposlen že 11 let. Novi nadzorniki, ki jih je uprava Slovenskega državnega holdinga imenovala septembra, so ga na položaj generalnega direktorja imenovali na seji 20. oktobra. Takrat je dejal, da vodenje krovne družbe HSE prevzema v obdobju intenzivne preobrazbe in največjega razvojnega cikla v zgodovini skupine.

"Pred nami so številni izzivi, povezani z razvojem novih proizvodnih zmogljivosti, uvajanjem novih tehnologij ter pospeševanjem energetske preobrazbe Slovenije. Naš cilj ostaja zagotavljati zanesljivo energetsko oskrbo, ohraniti vodilno vlogo skupine HSE pri energetskem prehodu države ter hkrati krepiti njeno poslovno odpornost in konkurenčnost," je Podobnik takrat zapisal v sporočilu za javnost.

Dosedanji generalni direktor HSE Tomaž Štokelj za zdaj ostaja zaposlen v skupini HSE, katera letos obeležuje 25. obletnico obstoja. Z letom 2027 pa bo prevzel vodenje družbe Soške elektrarne Nova Gorica.