Vodenje Islamske skupnosti v Sloveniji uradno prevzema mufti Nevzet Porić

Nevzeta Porića so za novega muftija za petletno mandatno obdobje soglasno izvolili na volitvah 19. junija. Novi mufti se je rodil leta 1977 v Bihaću. Osnovno šolo je obiskoval na Jesenicah, srednjo teološko šolo pa je zaključil v Zagrebu. Študiral je na Fakulteti za islamske znanosti v Sarajevu, kjer je tudi magistriral. V islamski skupnosti je zaposlen od leta 2003, kjer je sprva delal kot tajnik, kasneje kot generalni tajnik in nazadnje kot muftijev namestnik.

Ob izvolitvi je Porić poudaril, da se zaveda odgovornosti, ki jo ima kot vodja skupnosti v prihodnjem obdobju. Kot je dejal, bodo v skupnosti posebno pozornost namenili verskim in izobraževalnim aktivnostim, finančno-administrativnemu področju, delu z imami in člani islamske skupnosti, realizaciji odprtih infrastrukturnih projektov, nadaljevanju dobrih odnosov s Katoliško cerkvijo in drugimi cerkvami in verskimi skupnostmi, reševanju odprtih vprašanj z državo ter nadaljevanju pozitivnega trenda vključevanja in prispevanja k odprtosti in raznolikosti slovenske družbe.

S položaja predsednika mešihata in muftija Islamske skupnosti v Sloveniji se je tako po 15 letih poslovil Nedžad Grabus. Na junijskih volitvah naslednika je izpostavil, da je Islamska skupnost v Sloveniji danes na zavidljivi ravni tako arhitekturno kot organizacijsko. Izrazil je pričakovanje, da bo skupnost nadaljevala z različnimi projekti in da se bo vsebinsko dopolnjevala. Svojega naslednika Porića je označil za odgovornega, predanega in vztrajnega sodelavca.

Verjetno največji Grabusov projekt v Sloveniji je bila gradnja islamskega centra v Ljubljani. Po večletnih prizadevanjih islamske skupnosti so temeljni kamen za novo džamijo postavili septembra 2013, gradbeni stroji ob Kurilniški ulici v Ljubljani pa so zabrneli maja 2015. Kljub mnogim polemikam, ali Slovenija sploh potrebuje tak center, ter nezaključeni finančni strukturi so dela potekala relativno stabilno in septembra 2019 je objekt dobil uporabno dovoljenje. Ob prvi molitvi, ki je potekala 2. februarja lani, se je tam zbralo med 3000 in 4000 ljudi.