Vodenje JGZ Brdo kot vršilec dolžnosti prevzema nekdanji direktor Hribar

Ob imenovanju Marjana Hribarja za vršilca dolžnosti direktorja JGZ Brdo je vlada na današnji dopisni seji izdala odločbo o razrešitvi Maje Križmančič s položaja direktorice. Križmančičeva je 9. julija podala odstopno izjavo, da s 16. julijem odstopa s položaja.

Hribar bo položaj zasedel v petek in zavod vodil do imenovanja novega direktorja, vendar največ za 12 mesecev, to je najdlje do 16. julija 2027, so po današnji dopisni seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Hribar je zavod sicer že vodil v času tretje Janševe vlade. Ta ga je na čelo zavoda imenovala 10. aprila 2020, tudi tedaj najprej za vršilca dolžnosti. Polni mandat je nato nastopil 9. aprila naslednje leto.

Na današnji dopisni seji je vlada s položaja direktorja Urada RS za investicije v zdravstvu, organa v sestavi ministrstva za zdravje, razrešila Ivana Osrečkija, in sicer z 19. julijem.

Istočasno je za vršilko dolžnosti direktorja urada z odločbo imenovala Gabrielo Börc Smolič, in sicer od 20. julija 2026 do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 19. januarja 2027.