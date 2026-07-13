Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vodenje JGZ Brdo kot vršilec dolžnosti prevzema nekdanji direktor Hribar

Ljubljana, 13. 07. 2026 19.21 pred 27 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Marjan Hribar, direktor hotela Brdo

Vlada je Marjana Hribarja imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS. Hribar je omenjeni zavod vodil že v času tretje vlade Janeza Janše. Za vršilko dolžnosti direktorja Urada RS za investicije v zdravstvu pa je vlada imenovala Gabrielo Börc Smolič.

Ob imenovanju Marjana Hribarja za vršilca dolžnosti direktorja JGZ Brdo je vlada na današnji dopisni seji izdala odločbo o razrešitvi Maje Križmančič s položaja direktorice. Križmančičeva je 9. julija podala odstopno izjavo, da s 16. julijem odstopa s položaja.

Hribar bo položaj zasedel v petek in zavod vodil do imenovanja novega direktorja, vendar največ za 12 mesecev, to je najdlje do 16. julija 2027, so po današnji dopisni seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Hribar je zavod sicer že vodil v času tretje Janševe vlade. Ta ga je na čelo zavoda imenovala 10. aprila 2020, tudi tedaj najprej za vršilca dolžnosti. Polni mandat je nato nastopil 9. aprila naslednje leto.

Na današnji dopisni seji je vlada s položaja direktorja Urada RS za investicije v zdravstvu, organa v sestavi ministrstva za zdravje, razrešila Ivana Osrečkija, in sicer z 19. julijem. 

Istočasno je za vršilko dolžnosti direktorja urada z odločbo imenovala Gabrielo Börc Smolič, in sicer od 20. julija 2026 do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 19. januarja 2027.

jgz brdo vodenje marjan hribar
24ur.com Vodenje največje bolnišnice prevzema Marko Jug
24ur.com Vlada pritrdila imenovanju Gabrovca za generalnega direktorja NIJZ
24ur.com Vlada imenovala vodje direktoratov in sekretariata notranjega ministrstva
24ur.com Novi strokovni direktor izolske bolnišnice je Tomaž Gantar
24ur.com Vlada za v.d. generalnega direktorja Policije imenovala Damjana Petriča
24ur.com Prva seja vlade prinesla nova (stara) imena: novi šefi Policije, Sove, Fursa ...
24ur.com Vodenje Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij prevzema Denis Perše
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Šani
15. 07. 2026 18.56
Tale Hribar je pa kot tavžent roža,,požeruh lahkokruharski"
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Zakaj vse več ljudi govori o prebavi
Zakaj vse več ljudi govori o prebavi
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897