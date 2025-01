Vodenje kriminalistične policije začasno prevzema Matjaž Jerkič

Po končani kadetski šoli se je leta 1987 najprej zaposlil na Policijski upravi Nova Gorica, kjer je opravljal naloge policista na območni policijski postaji, nato še na postaji prometne policije, in sicer do leta 1996, ko je začel delo v novogoriškem sektorju kriminalistične policije na delovnem mestu kriminalističnega inšpektorja.

Konec leta 2000 se je Jerkič zaposlil na upravi kriminalistične policije, od leta 2018 je delal kot pomočnik direktorja uprave.

Leta 2007 je magistriral na ljubljanski fakulteti za upravo, je tudi večkratni prejemnik priznanj, in sicer bronastega, srebrnega in zlatega ščita policije, so navedli na policiji. Kot pripadnik posebne policijske enote je sodeloval je tudi v osamosvojitveni vojni za Slovenijo in ima status vojnega veterana.