Vodenje Levice naj bi prevzela Asta Vrečko

Koordinator stranke Levica Luka Mesec, ki je bil ves čas prvi obraz stranke in je stranko popeljal v aktualno vlado Roberta Goloba , v kateri je tudi minister za delo, se je v zadnjem času soočal z očitki dela stranke, da ta pod njegovim vodstvom izgublja ostrino in se pomika proti sredini. Rezultat junijskih volitev v svet stranke pa je razumel tudi kot določeno nezaupnico.

Za mesto na vrhu stranke sta se nato potegovala sedanja namestnica koordinatorja in ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki se jo je v tednih po zaključenem volilnem kongresu omenjalo kot najverjetnejšo Meščevo namestnico, sprejemljivo za oba pola v stranki, in poslanec Miha Kordiš, ki je doslej v javnosti predstavljal levo krilo stranke in v stranki velja za notranjo opozicijo Mescu.

Vodenje Levice naj bi po skoraj desetletju delovanja stranke prevzema dosedanja namestnica koordinatorja Asta Vrečko, ki verjame, da ji bo uspelo povezati stranko, uskladiti različne poglede in Levico peljati na novo pot. Štetje glasov članov sveta stranke so zaključili ponoči, uradno pa jih bodo predstavili danes dopoldne.

Politični začetki segajo v čas protestov in vstaj

Levica je sicer v skoraj desetih letih obstoja šla čez številne transformacije. Politični začetki njenih ustanovnih članov segajo v čas protestov in vstaj, ki so, skupaj s poročilom komisije za preprečevanje korupcije, odnesle drugo vlado Janeza Janše. Tudi na valu protestnih gibanj se je oblikovala Združena levica - koalicija štirih političnih skupin, ki je svoj prvi nastop na parlamentarnih volitvah leta 2014 kronala s šestimi poslanci.

Uspehu so sledili spori, v Združeni levici so zabeležili več odhodov, težav na kongresih, na enem od dogodku je prišlo celo do prerivanj. Temu je leta 2017 sledila ustanovitev Levice, nastale z združitvijo dveh političnih skupin znotraj Združene Levice, in sicer Iniciative za demokratični socializem (IDS) in Stranke za trajnostni razvoj Slovenije (TRS).

Kot samostojna stranka je Levica z devetimi osvojenimi poslanskimi mandati parlamentarni prag prvič prestopila na državnozborskih volitvah leta 2018. Po koalicijskih pogajanjih je kot pogodbena zunajkoalicijska partnerica podprla vlado pod vodstvom Marjana Šarca, a ob nezmožnosti sodelovanja in usklajevanja različnih interesov med koalicijskimi partnericami prva odtegnila podporo vladi. Na zadnjih parlamentarnih volitvah pa je z osvojenimi petimi poslanskimi mandati za last prestopila parlamentarni prag in po koalicijskih pogajanjih stopila v vlado Roberta Goloba.