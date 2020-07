Vodenje NPU prevzema Uroš Lepoša

Kot smo poročali, naj bi na policiji potekalo varnostno preverjanje Petre Grah Lazar, kar pomeni, da je (bila) v igri za zaposlitev. Kakšne načrte imajo z njo, tako ostaja zavito v skrivnost.Glede njene zaposlitve smo se obrnili policijo, kjer pa nam niso podali odgovora na vprašanje. Tako Grah Lazarjeva kot v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič nam nista želela odgovoriti. Hkrati pa tudi nihče ni zanikal naših informacij.

Ob tem se postavlja vprašanje, ali je prišlo do spremembe političnih načrtov ali pa se pripravlja nov razpis. Ob tem pa so se potrdile naše informacije, da Igor Lamberger ni več v igri za novega direktorja NPU, kjer naj bi vladajočo politiko razočaral zaradi kriminalistične preiskave v primeru sporne nabave ventilatorjev.

Profil Uroša Lepoše: 28 let delovnih izkušenj v policiji

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, imaUroš Lepošaza seboj 28 let delovnih izkušenj v policiji. Začel je na Policijski postaji Ljubljana Center, kjer se je zaposlil leta 1992. Sprva je na postaji delal kot policist, nato pa kot kriminalist. Po končani Višji policijski šoli se je zaposlil na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad kot pomočnik komandirja policijske postaje.

Med letoma 2008 in 2015 je bil vodja skupine za premoženjsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, nato pa leta 2015 prevzel vodenje skupine za krvne in seksualne delikte, prav tako v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, in sicer vse do 2019, ko se je zaposlil v Sektorju za razvoj in sistemske naloge v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi.