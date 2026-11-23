Danes zjutraj je bila že opravljena primopredaja poslov med dosedanjim vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije Danijelom Lorbkom in novim vršilcem dolžnosti dr. Simonom Slokanom. Ob 13. uri bo novi v. d. generalnega direktorja policije dr. Simon Slokan dal izjavo za javnost, ki jo bomo spremljali v živo.

Vlada je julija letos Slokana sicer razrešila s položaja glavnega inšpektorja inšpektorata za šolstvo. Slokan je 14. februarja 2019 prevzel vodenje inšpektorata kot vršilec dolžnosti po tistem, ko je vlada s položaja razrešila Tomaža Rozmana po odmevnem primeru Kengurujčki, ko je v javnost prišel posnetek neprimernega ravnanja z otroki v zasebnem varstvu.

Avgusta 2019 je bil Slokan imenovan na položaj glavnega inšpektorja na inšpektoratu za šolstvo za pet let, junija 2024 pa mu je tedanja vlada Roberta Goloba mandat podaljšala za novo petletno obdobje, ki bi se izteklo avgusta 2029.

Slokan je doktor pravnih znanosti. Ima dolgoletne izkušnje preprečevanja medvrstniškega nasilja ter nasilja v šolskem prostoru in na športnih prireditvah ter s področja vodenja. Do leta 2019 je bil zaposlen v policiji, pri čemer je svoje delo opravljal na različnih nivojih, so takrat sporočili.