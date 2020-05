Vodenje preiskovalne komisije DZ o nezakonitem financiranju strank se obeta Periču

Möderndorfer je bil danes do obetane spremembe pri vodenju komisije zelo kritičen. Nehigienično se mu zdi, da bo en koalicijski partner preiskoval drugega. "To je očitno že druga preiskovalna komisija, ki bo preiskovala samo sebe. Videz nepristranskosti je zelo majav," je dejal v izjavi za medije. Napovedal je, da se bodo v poslanski skupini LMŠ še pogovorili glede sodelovanja v tej preiskovalni komisiji.

Dva meseca po potrditvi Janševe vlade so nekatere preiskovalne komisije dobile nove predsednike. Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je prevzel Matjaž Nemec iz SD, tako imenovano Kanglerjevo komisijo pa poslanec SDS Dejan Kaloh. Komisijo za nadzor javnih financ, v kateri ima prav tako večino opozicija, vodi poslanec LMŠ Igor Peček. Preiskovalno komisijo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom pa je namesto Jelke Godec prevzela poslanka SDS Karmen Furman.

Na pomisleke je danes odgovoril Gregor Perič. Kot je podaril, preiskovalna komisija ni samo njen predsednik, ampak so tudi podporne službe in vsi ostali člani. Če ga bo DZ potrdil, Perič pričakuje, da bodo delali kot ekipa.

Glede namigov, da naj bi se nekatere stranke odrekle sodelovanju pri delovanju komisije pa je dejal, da se mu "to ne zdi najboljši signal, če si čisto vsi želimo tega, da komisija opravi svoje delo in pride do določenih zaključkov".

Na vprašanje, kako si predstavlja delo, glede na to, da bo kot koalicijski poslanec preiskoval domnevno financiranje druge, največje koalicijske stranke, pa je dejal, da v tem ne vidi prav nobene ovire. Kot je opomnil, bi se zgodilo isto, če se Möderndorferjev prestop ne bi zgodil. "Pomembno je, da se ukvarjamo z vsebino, ne pa s tem, kdo preiskovalno komisijo vodi," je prepričan Perič.

Möderndorfer je v preteklosti sicer večkrat dejal, da je komisija pod drobnogled vzela NKBM in financiranje SDS iz tujine. Iskali so odgovore in dokaze, ali so se pri tem pojavljale kakšne nezakonitosti, ter kakšno vlogo so imeli pri tem stranki naklonjeni mediji.