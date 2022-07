Vodenje SLS zaupali Balažicu: Stranka mora znova postati močna zmerna stranka

Balažic je bil pred državnozborskimi volitvami govorec gibanja Povežimo Slovenijo, ki je združevalo stranke SLS, Konkretno, Zeleni Slovenije, NLS in Nove socialdemokrate. Zdaj trdi, da bo SLS znova postala močna zmerna stranka, ki bo sledila viziji Ivana Omana, da Slovenija potrebuje liberalno državo in konservativno politiko. "Liberalno v smislu, da se država ne vmešava v zadeve, ki se lahko urejajo brez nje, konservativno pa v smislu, da se velja držati najprej preverjenih stvari, ne pa eksperimentirati, kjer za to ni potrebe," je dejal.

Stranko sicer čaka veliko dela. Prioriteta so prihajajoče lokalne volitve, veliko pozornosti bodo namenili temu, da bodo stabilizirali lokalno mrežo, potem pa sledijo priprave na državnozborske volitve, je ob robu kongresa dejal Balažic. "Če želimo iti naprej, moramo nehati s starimi vzorci. Danes smo z njimi de facto nehali. Ukvarjati se moramo s tem, kakšno Slovenijo si želimo in kakšne odgovore na ključna vprašanja bomo ponudili, ne pa s tem, kakšne zamere so se dogajale v preteklosti." Meni, da je to edina in prava pot, ki jo morajo opraviti tudi na zmerni desni sredini.