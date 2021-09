Vodenje Športne loterije novembra prevzema Luka Steiner

Vlada je predlog sprememb zakona o igrah na srečo, ki med drugim predvideva, da se število koncesij za prirejanje klasičnih iger na srečo poveča z dveh na pet, poslala v DZ v začetku septembra. "To predstavlja bistveno okoliščino za nadaljnje delovanje družbe, tako v fazi zakonodajnega postopka kot tudi za primer, da bi bile predlagane spremembe sprejete, saj bi se morala družba prilagoditi novim tržnim razmeram," so po današnji seji nadzornega sveta sporočili iz Športne loterije.

Zdaj lahko v Sloveniji klasične igre na srečo poleg Športne loterije prireja le še Loterija Slovenije. Če bo DZ predlagane spremembe potrdil, se bo število prirediteljev povečalo na pet, koncesije pa se bodo podeljevale na podlagi javnega razpisa. V Športni loteriji predlaganim spremembam nasprotujejo. Da te ogrožajo stabilno in sistemsko financiranje slovenskega športa, piše tudi v sklepih svetov Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Fundacije za šport, s katerima so se danes seznanili nadzorniki Športne loterije.

"Navedena sklepa dodatno izpostavljata pomisleke, da novela zakona ne prinaša nove ponudbe, v celoti zanemarja negativne družbene učinke (zasvojenost, prirejanje športnih izidov, kriminaliteta, pranje denarja), znatno povečuje tveganja ponudbe ter se ne opredeljuje do povečanih potreb po nadzoru," so zapisali.

Športna loterija obžaluje tudi, da novela ne vsebuje konkretnih izračunov in da so bili ključni deležniki na področju klasičnih iger na srečo povsem izključeni iz javne razprave.

Nadzorni svet je v luči tega in ob upoštevanju dejstva, da se dosedanjemu predsedniku uprave družbe Edvardu Kolarju prihodnje leto izteče mandat, sklenil, da z imenovanjem novega predsednika v upravi zagotovi in vzpostavi kontinuiteto dela ter potrebno stabilnost. Tako se je odločil 31. oktobra sporazumno raziti s Kolarjem. Dan pozneje bo petletni mandat nastopil Steiner, ki je doslej opravljal naloge člana uprave in je bil odgovoren za poslovanje in odnose z deležniki. V upravi še naprej ostaja dosedanji član uprave Tomo Šeme.