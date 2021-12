Vodenje krovne turistične organizacije prevzema Ilona Stermecki

Maja Pak, ki ji je bil letos zaupan novi petletni mandat na čelu organizacije, je 17. novembra podala odstopno izjavo, v kateri je zaprosila, da jo vlada predčasno razreši z mesta direktorice STO. Vlada je na današnji seji to tudi storila in na mesto Pakove imenovala Stermeckijevo.

Kot razlog za odhod je Pakova v odstopni izjavi navedla razhajanje pogledov na vodenje STO z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom. "STO zapuščam v odlični kondiciji z vrhunsko, motivirano in kreativno ekipo, s katero smo v preteklih letih v tesni povezavi s turističnim gospodarstvom uspešno umestili Slovenijo na globalni turistični zemljevid kot zeleno in trajnostno usmerjeno destinacijo, ki se redno uvršča na lestvice najbolj privlačnih in zaželenih turističnih destinacij," je ob odstopu v izjavi za medije zapisala Pakova.

Na čelu STO vrsto let

Počivalšek se je takrat v pisnem odzivu Pakovi zahvalil za njeno delo in dobro sodelovanje. Ob tem je poudaril, da je epidemija covida-19 pred slovenski in globalni turizem postavila velikanske izzive, ki terjajo spremembe na vseh področjih.

"Vlada je v času epidemije za ohranitev turističnega ekosistema namenila dobro milijardo evrov, kar terja tudi nujne strukturne spremembe. Rešitve, v katere nas potiska nova resničnost, morajo zato bolj pogumno nagovarjati ključne segmente, predvsem pa več časa posvetiti iskanju poti implementacij nadstandardnih rešitev," je poudaril.

Pakova je STO prvič vodila med letoma 2010 in 2012, nato je bila STO z vrsto drugih državnih agencij združena v javno agencijo Spirit Slovenija. Vodenje nacionalne turistične organizacije je znova prevzela po njeni ponovni osamosvojitvi leta 2015. Marca letos je vlada Pakovi zaupala nov mandat na čelu STO za petletno obdobje.