Vodič skozi vse modele obutve, ki so modna zapoved te jeseni in zime!

Prihaja najhladnejši del leta in zastavljene modne smernice obljubljajo razigranost ter zanimive, nenavadne kombinacije, ki jih v preteklih sezonah nismo niti slutili. Modni kosi, ki smo jih dosedaj puščali ob strani zaradi svojih odtenkov ali težjega kombiniranja, prihajajo v ospredje. Vse bolj se tudi uveljavlja prava usnjena obutev, ki ne obljublja le udobnejšega koraka, temveč zaradi svoje kvalitete pomeni tudi bolj dolgoročni nakup.

Da bi to sezono in hladnejše obdobje lahko uživali v vsem, kar to pisano obdobje nudi, smo vam pripravili izbor obutve, s katero boste z lahkoto ustvarili stilsko dovršeno podobo ter udoben in topel jesenski korak. MODNA ZAPOVED ŠTEVILKA 1: TREND BELE BARVE

Stajling: @zalabell, Zala Zagoričnik Trend, ki je obnorel vse vplivnice in modne piste, se vse bolj uveljavlja tudi na ulici in letos zagotovo ne sme manjkati v vaši garderobi. Ste mislile, da je belo nepraktično in celo malo neprimerno za jesenske in zimske dni? Nikakor ne, beli gležnjarji, oxfordke, kosi v chelsea stilu, nizki škornji, visoki škornji v belih in pastelnih odtenkih so osvojile cel svet! Najdete jih lahko v toliko variantah, da se boste zagotovo zaljubile v vsaj en model. Izbire je dovolj za vsak okus in vsak žep. Piko na i elegantnega stila v belem boste postavile s trendnim mehkim zimskim plaščem ali bundo na balonček, toplimi rokavicami v bež odtenku in ujemajočo torbico iz belega pliša.

JESENSKI VEČERI V ELEGANTNEM STILU

Ko se pogovarjamo o jesenskih večernih izhodih in če imamo v mislih bolj formalno ali polformalno priložnost, so visoki škornji čez kolena vedno dobra ideja. Varovale nas bodo pred hladom, ki nas lahko preseneti bolj pozno zvečer, ali pa omogočile, da bomo na večernem sprehodu udobno na toplem. Izberite model z blok peto ali bolj glomaznim stopalom, če si želite, da bo vaš korak kar se da udoben. Če pa si želite bolj zapeljiv videz in se odpravljate na romantično večerjo ali klepet s prijateljicami ob kozarčku, smo za vas poiskali prekrasne elegantne salonarje v neminljivi črni ali letos tako trendni beli/pastelni barvi. Visoka peta bo poskrbela za lepo držo in samozavestnejši korak, v kombinaciji z dolgim plaščem pa ne boste tako hitro čutile vpliva hladnejših jesenskih in zimskih večerov. V PISARNI: UDOBJE IN MINIMALISTIČNI DODATKI

icon-expand

Se sprašujete, kako komaj pričakati odhod v pisarno? S trendi loaferkami in oxfordkami je poslovni videz to jesen dosegel novo nesluteno dimenzijo. Idealne za vse hlačne kombinacije, od dolgih oprijetih hlač do tistih na zvonec ali popolnoma klasičnimi na rob. Tovrstni čevlji bodo vsakemu stajlingu pridali šarmanten, malce nostalgičen pridih, ki ga obožujemo. Enostavnost kombiniranja in ujemanje s toliko stajlingi je razlog, zakaj se vsako jesen in zimo vračamo h klasičnim modelom gležnjarjev in nizkih škornjev, letos prav posebej v ospredju v chelsea stilu ali takšnim z večjimi zaponkami ter opaznejšimi zadrgami. Letos so zelo priljubljeni tudi modeli iz pravega usnja z vezalkami, ki omogočajo ne samo udoben korak, ampak tudi zagotavljajo, da boste obutev lahko s pridom uporabljale tudi prihodnjo sezono.

