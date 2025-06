Vodič za zdrave zobke

Za veliko staršev je umivanje otrokovih zob zadnja bitka pred spanjem. Vendar je še kako pomembno, da ne obupate, saj bosta trud in potrpežljivost poplačana z otrokovim zdravjem in samozavestjo. Ne bo bolečin in neprespanih noči, ki jih povzročajo pokvarjeni zobje; ne bo strahu pred zobozdravnikom; ne bo zadaha in sramu, ker v ustih namesto lepih biserov zevajo črne luknje in rjavi madeži. Ob vsem tem pa lahko prihranite tudi kakšen evro za zobozdravstvene storitve.