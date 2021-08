Vodilnim na PU Ljubljana opozorila pred odpovedjo. Sindikat: Gre za nevaren precedens

Generalni direktor Policije Anton Olaj je nato odredil izvedbo strokovnega nadzora nad delom PU Ljubljana, ob tem pa sporočil, da so bili v javnosti izraženi dvomi in vprašanja, ali je Policija v tem primeru res "nepristransko delovala in ali je omogočala udejanjanje človekove pravice in temeljne svoboščine vsem udeležencem shoda enako" .

"Poraja se vprašanje, kaj bo v nadaljevanju. Protesti se bodo še odvijali, prav tako provokacije. Generalni direktor posega po takšni delovnopravnih ukrepih zaradi izvajanja pritiska na zaposlene. To je nedopustno in po naši oceni tudi nezakonito." Prvi mož SPS se sprašuje, kdo od policistov bo "na tak način in s takšnimi pritiski sploh še pripravljen prevzeti odgovornost za prevzete odločitve" . "Ukrep generalnega direktorja Policije pomeni ogrožanje javnega reda in miru in celo nacionalne varnosti," je sklenil Mlekuš.

Predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS) Sebastjan Mlekuš nam je potrdil, da so po njihovih podatkih trije višji uslužbenci prejeli opozorila pred odpovedjo. "To je zelo nevaren precedens in zelo odkrit politični pritisk na Policijo in njeno delo," je za 24ur.com dejal Mlekuš. Povedal je, da bodo zadevo preučili, da pa močno dvomijo, da je sploh zakonita.

Predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž Nemec je na družbenem omrežju medtem zapisal, da so vodilni na PU Ljubljana prejeli opozorila pred odpovedjo, "ker so v skladu s pooblastili obvarovali državljane pred provokacijami provladnih nacistov(!) na množičnem zborovanju v Ljubljani." Ob tem je dodal še ključnik #upor.

Na njegov zapis se je odzval tudi generalni direktor Policije. "Svoboda izražanja je ustavna pravica vseh! Tudi tistih, s katerimi se ne strinjate. In zakoni v Sloveniji veljajo za vse enako. Pozivanje na nekakšen upor znotraj Policije pa je popolnoma neprimerno. Nasilje ne more biti rešitev, je problem." Olaj opozoril pred odpovedjo ni komentiral.

Napovedana reorganizacija v policiji

Vlada je sprejela sklep, da se v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji uvede reorganizacija na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih, logistično-podpornih virov za policijo, strokovnih nalog ravnanja s stvarnim premoženjem policije, upravljanja dokumentarnega gradiva policije in posamičnih strokovnih nalog na področju drugih splošnih zadev policije.

"V upravnem delu Ministrstva za notranje zadeve in Policiji se je 1. januarja 2010 zaključil projekt racionalizacije in reorganizacije delovnih področij upravljanja s kadrovskimi in finančnimi viri ter informacijske in logistične dejavnosti. Projekt ni zajel kadrovskih, finančnih in logističnih dejavnosti, ki se v okviru poslovnih procesov izvajajo na posameznih policijskih upravah, zato je izvajanje delovnih nalog v teh enotah ostalo nespremenjeno," so zapisali in dodali, da so razlogi za izvedbo reorganizacije strukturne in organizacijske narave. "Njen namen je preveriti rezultate reorganizacije iz leta 2010 in v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti ali nezadostne optimizacije poslovnih procesov formalno (organizacijsko) reorganizirati enote ministrstva in Policije, ki opravljajo naloge, navedene v 3. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji."

Cilji reorganizacije obsegajo zmanjšanje števila organizacijskih enot, spremembo strukture vrste organizacijskih enot, zmanjšanje oz. sprememba števila in strukture delovnih mest, sprememba števila javnih uslužbencev, potrebnih za izvajanje nalog, poenostavljanje delovnih procesov, optimiziranje pretoka podatkov, razporejevanje dela med organizacijske enote, skrajšanje časa za realizacijo postopkov, določitev odgovornosti za realizacijo posameznega postopka, znižanje stroškov izvajanja postopkov in poenotenje izvajanja posameznih nalog pri istovrstnih postopkih v različnih organizacijskih enotah.