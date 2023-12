Vodilnim izplačali za 21 milijonov evrov nagrad, božičnic ne bodo dali

Prav danes, ob izplačilu novembrske plače, se je marsikdo razveselil še božičnice, brez nje pa je ostalo približno 3800 zaposlenih v 33 družbah skupine SIJ. "Kljub temu da so imeli lani milijardo in 300 milijonov evrov od prodaje. Poleg tega, da vemo, da so si izplačali 21 milijonov evrov dividend, država pa jim elektriko in ostale zadeve subvencionira," je ob tem spomnil poslanec SD Jani Prednik.

Iz skupine odgovarjajo, da je poslanec zavajal. Poleg vodstva naj bi lanske ugodne rezultate občutili tudi zaposleni. "Prejeli so 4200 evrov dodatkov, v katere je bil vključen tudi regres ter dvig plač od 8,5 do 12 odstotkov," so sporočili.

Letošnje leto pa so poslovali z izgubo in poslovne uspešnosti ne morejo izplačati. S tem so se sprijaznili tudi sindikati. "Kljub temu da smo si prizadevali, da bi nekaj dobili zaposleni, je ta zadeva letos nemogoča. Razlogov je več, tako na koroški strani kot na gorenjski," je dejal Bojan Todorović, predsednik sindikata v podjetju Acroni.

Proizvodnjo na Koroškem so prizadele poplave, na Jesenicah je delo za tri mesece bolj ali manj obstalo zaradi okvare na strojih. To pa so izgovori, ki ne prepričajo poslanca Prednika. "Si lahko predstavljate, da delavci, ki delajo v tem podjetju, jemljejo razloge za neizplačilo božičnice kot navadno norčevanje," je dejal.

Argumenti pa so, kot kaže, prepričali sindikaliste, vsaj zastopnike delavcev na Jesenicah. "Glede na vse, kar nas je doletelo od takrat do zdaj, in na rezultate je izplačilo po sestankih z upravo neizvedljivo," je prepričan Todorović.

Zaposleni so sicer junija prejeli solidnih 1800 evrov regresa. Zdaj upajo na stabilizacijo poslovanja in vrnitev dodatkov v prihodnjem letu.