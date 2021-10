Voditeljem EU na Brdu postregli krompirjeve njoke in govejo ličnico

Voditeljem institucij in držav članic Evropske unije, ki se sestajajo na neformalni večerji na Brdu pri Kranju, so postregli postrv, krompirjev njok na paradižnikovi kremi in govejo ličnico.

Za hladno predjed so v Kongresnem centru Brdo postregli brdski travnik s postrvjo. Za toplo predjed so gostom premierja Janeza Janše namenili krompirjev njok, polnjen z mladim sirom, na paradižnikovi kremi s hrustljavo baziliko. Kot glavno jed so postregli govejo ličnico, kuhano 13 ur na 74 stopinj Celzija, na reducirani omaki z dimljenim krompirjem in mesno osnovo. Na meniju večerje so bili tudi "sadje in zelenjava na žlico" ter kava, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.