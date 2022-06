Voditelji Nata ob koncu vrha še o južni soseščini

Ruska invazija na Ukrajino ter vpliv Rusije in Kitajske so razprave na vrhu zaznamovale že v sredo. Voditelji so Moskvo označili za največjo in neposredno grožnjo zaveznicam v Natu. Napovedali so nadaljnjo pomoč Ukrajini ter okrepitev svoje obrambne in odvračalne drže. Obenem so Finsko in Švedsko povabili v zvezo.

Glede Kitajske pa so zapisali, da predstavlja izziv za interese in vrednote zavezništva.