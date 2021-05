Pahor z voditelji procesa Brdo-Brioni o širitvi EU na Zahodni Balkan

Voditelji procesa Brdo-Brioni bodo na Brdu pri Kranju predvidoma sprejeli skupno izjavo, v kateri naj bi dali močno sporočilo o pomenu širitvenega procesa, ki mora biti hitrejši in imeti pred očmi ne le posamezno državo, temveč celotno območje Zahodnega Balkana.

Slovenski predsednik Borut Pahor se je želel na vrh skrbno pripraviti, zato je imel pred srečanjem ločene sestanke s predsedniki vseh držav, ki so vključene v pobudo. Že septembra lani se je sestal s predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim, marca pa z vsemi tremi člani predsedstva Bosne in Hercegovine Miloradom Dodikom, Šefikom Džaferovićem in Željkom Komšićem.