Slovenija

Vodja EPP podprl SDS in NSi: Stabilna desnosredinska vlada je prednost

Ljubljana, 05. 02. 2026 09.55 pred 1 uro 3 min branja 79

Avtor:
STA N.L.
Vodja Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber v Ljubljani

Vodja Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber je v Ljubljani izrazil podporo slovenskim strankam, ki so del te skupine, pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami. Med drugim je dejal, da Slovenija zaostaja na področju krepitve svoje gospodarske moči, s čimer sta se strinjala tudi predsednika SDS Janez Janša in NSi Jernej Vrtovec.

"Kot vodja skupine EPP upam, da bodo naše stranke na prihajajočih volitvah v Sloveniji dobile mandat za uresničevanje naših prednostnih nalog," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal vodja EPP Manfred Weber.

Za prednostne naloge te največje politične skupine v Evropskem parlamentu je izpostavil krepitev konkurenčnosti in gospodarske moči, krepitev varnosti in nadaljevanje dela za ustavitev nedovoljenih migracij.

Weber je med drugim opozoril, da Slovenija trenutno zaostaja na področju krepitve svoje gospodarske moči. "Države, kot je Hrvaška, zdaj dosegajo enako raven kot Slovenija, kar kaže, da je stabilna desnosredinska vlada, kot jo imamo na Hrvaškem, prednost," je ocenil.

Prav tako se je zavzel za krepitev evropske obrambe in dodal, da bi tudi tu Slovenija morala opraviti svoj del. Ob tem je opozoril, da nekatere države celo razmišljajo o izvedbi referendumom za izstop iz Nata, kar po njegovem mnenju kaže, da je "levičarska politika v nasprotju s tem, kar v tem trenutku potrebujemo".

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Bobo

Predsednik stranke SDS Janez Janša je spomnil, da je Slovenija trenutno v pripravah na parlamentarne volitve, ki bodo potekale 22. marca. "Zelo pomembno je, da imamo v SDS skupaj z NSi in njihovo skupno listo (...) ambicijo voditi prihodnjo vlado. S tega vidika je še toliko bolj pomembno, da so te prioritete usklajene," je dejal.

Kot eno glavnih skrbi je izpostavil gospodarsko stabilnost in konkurenčnost Slovenije. Povedal je, da je Slovenija leta 2021 zabeležila več kot osemodstotno gospodarsko rast in bila najhitrejše okrevajoče gospodarstvo po covidu-19, medtem ko da je bila lani gospodarska rast v državi desetkrat manjša.

Opozoril je tudi, da ima Slovenija velike probleme na področju vladavine prava in neodvisnega sodstva. "V zvezi s tem pričakujemo v prihodnje s strani Bruslja in evropskih institucij, bolj skrben pogled tega, kar se v Sloveniji dogaja," je dodal.

Janša je komentiral tudi današnje srečanje skupine evropskih socialistov in demokratov (S&D) v Sloveniji, katere del je stranka SD. V odzivu na napoved, da bo S&D sprejel Ljubljansko deklaracijo, v kateri bodo pozvali k izključitvi stranke SDS iz EPP, je dejal, da od njih drugega ni pričakoval.

"Dejstvo je, da se s tem zgolj nadaljuje, pristop levice in skrajne levice v Sloveniji, ki nima lastnega programa in potem išče ali pa lovi volivce na negativni kampanji. (...) Ne preseneča me to, da je nek nastavek tega, kar se dogaja v Sloveniji, tudi v vrstah evropskih socialistov in da če se bo to nadaljevalo, bodo prišli do tega, da na koncu ne bodo imeli v Evropskem svetu nobenega predstavnika več," je še dodal.

Predsednik NSi Jernej Vrtovec
Predsednik NSi Jernej Vrtovec
FOTO: Bobo

Tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec je kot prioritete izpostavil krepitev gospodarstva, vladavine prava in varnosti.

"S strani predsednika vlade (Roberta Goloba) smo priča uzurpaciji nadzornih oblasti pravne države, vse z namenom, da se onemogoči politične nasprotnike, v tem primeru opozicija," je opozoril. Na vprašanje za odziv o očitkih preiskovalne komisije DZ, ki jo vodi poslanka Svobode Tamara Vonta, glede spornega financiranja NSi iz sredstev državnih energetskih družb je odgovoril, da Vonta "z njeno preiskovalno komisijo preganja izključno opozicijo z namenom, da se onemogoči zmago opozicije na volitvah".

"Zaradi tega, ker Slovenija nazaduje, smo se stranke Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in stranka Fokus odločili, da oblikujemo enotno skupno listo in nastopimo skupaj na volitvah, kar pomeni, da bomo na volitvah dosegli boljši rezultat, ki bo ključnega pomena pri sestavi naslednje konservativne vlade," je dodal.

Že zjutraj se je vodstvo EPP srečalo s predsednikoma SDS in NSi ter evropskima poslancema Romano Tomc in Matejem Toninom.

EPP Manfred Weber SDS NSi Slovenija volitve 2026

KOMENTARJI79

peresni
05. 02. 2026 12.17
SDS in NSi veljajo v Bruslju za desno ekstremistični sekti.
Odgovori
0 0
pager
05. 02. 2026 12.15
zanimivo, detajli iz bruslja, Weber podpira desničarje, Hajyer navija za goloba, pa kaj je ta evropa , nek nogometni stadion, ker bo kerga preglasoval??? Pustite slovencem da se odločijo, do kolen so že v dre.u, če ga želijo do vratu, naj se sami odločjo...
Odgovori
0 0
ThorStorm666
05. 02. 2026 12.15
Stop levemu uničujočemu golobizmu
Odgovori
0 0
SpamEx
05. 02. 2026 12.13
Janša leta 2026? 🙃 ene je konkretno čas povozil
Odgovori
-1
0 1
peresni
05. 02. 2026 12.12
Pop tu in na tv je sramotno postal glasilo bogatašev in skrajno desnih ekstremistov.
Odgovori
+1
1 0
Groucho Marx
05. 02. 2026 12.10
Za poštene delovne državljane bo moto letošnjih volitev Samo da ni pernati.
Odgovori
+0
2 2
lusma00
05. 02. 2026 12.14
Groucho no vse kar si naštel je čisto netipično za desnuharstvo
Odgovori
0 0
PoldeVeliki
05. 02. 2026 12.09
Edini dober zakon katerega je sprejela Golobova vlada je zakon s Tino Gaber saj jo bo moral zdaj on preživljat in ne mi državljani.
Odgovori
+3
4 1
frenk7
05. 02. 2026 12.08
Pogrešam objektivno poročanje tega medija,... v Sloveniji se nahajajo tudi predstavniki S&D politične grupacije v EU parlamentu, ki so na srečanju podprli Ljubljansko deklaracijo s pozivom k izključitvi SDS-a iz skupine EPP. O tem pa na tem portalu nobene besede,.... Pa menda ja niste desničarsko pristranski?
Odgovori
+4
6 2
DirtySanchez
05. 02. 2026 12.04
Golob je v 4 letih slovenijo potisnil za 10 let nazaj. Vse kar je naredil je to, da imajo tujci in lenuhi sedaj več pravic kot mi kateri pošteno delamo, zato Golob adijo in vozi.
Odgovori
+0
5 5
St. Gallen
05. 02. 2026 12.10
Cisto dovolj, da vas Hrvaska prehiteva
Odgovori
+0
1 1
biggbrader
05. 02. 2026 12.03
Ko se znebimo Goloba in njegovih mul v Gen- i, bomo lahko spet zadihali. Z davki nas je približal Venezueli, zato je Kordiš zelo vesel !
Odgovori
+2
5 3
2mt8
05. 02. 2026 12.03
Za levosučne Slovence je katastrofa. Ampak njihov levosučni Golob je zavozil totalno, to je dejstvo. Kdo bo to škodo plačal?!
Odgovori
+2
4 2
Renee Nicole Good v spomin
05. 02. 2026 11.56
logično da gre vse v maloro...eu že 26 let vodi desnica z epp ...( to je njihov slogan...ekonomsko propagandni program - za preživetje desnih - laži, kriminal in podobno ).... trenutno šef desna vonderlajdra
Odgovori
-1
5 6
Buci in Bobo
05. 02. 2026 11.59
glavna komunistka in privrženka nob.
Odgovori
+4
6 2
janezdollar
05. 02. 2026 11.54
Ko desničarski paraziti cvilijo, pomeni, da nekdo dela dobro!!! Komaj čakam volitve in ponoven poraz izdajalcev slovenskega naroda… 🤮🤮🤮
Odgovori
-3
8 11
DirtySanchez
05. 02. 2026 12.02
Ti manjka nekaj v glavi?! Upam da te ne boli? Si zdravniku ob rojstvu padel na tla?
Odgovori
+3
6 3
mali.mato
05. 02. 2026 12.06
janez, zakaj pa cviliš? Se ne slišiš?
Odgovori
+0
3 3
Groucho Marx
05. 02. 2026 12.09
Marljivim desnim podjetnikom se ti lahko zahvališ za nezasluženo božičnico na samurajski pogon, kajti oni ti jo bodo odplačali, a veš bevskač lewaški.
Odgovori
+1
3 2
DirtySanchez
05. 02. 2026 12.11
Mali mato, verjetno mali ku…, svojo boljšo polovico vprašaj kako ona cvili ko jo porihta desničar😀
Odgovori
+0
1 1
janezdollar
05. 02. 2026 11.52
To so skrajno desničarski paraziti, ki še nikoli niso naredili kaj dobrega za državo…in ki seveda ne bodo v novi vladi…saj ljudje niso nori…
Odgovori
-7
4 11
St. Gallen
05. 02. 2026 12.05
Da vas prehiti se Romunija
Odgovori
+4
4 0
jank
05. 02. 2026 11.50
EU pri nas najbolj kritizirajo desničarji v SDS in NSi. Kakšno sprenevedanje, saj so ves čas člani vladajoče EU združbe EPP. Obnašajo se kot Logar, ki nam sedaj soli pamet o demokraciji, sodelovanju, korupciji, vladavini prava..., čeprav je bil 24 let v samem vrhu stranke, drugi za Absolutnim, stranke, ki je vse to uničevala in še kar uničuje.
Odgovori
-6
4 10
Buci in Bobo
05. 02. 2026 11.54
mi smo slovenci
Odgovori
+5
5 0
luckyss.1
05. 02. 2026 11.50
NIKOLI VEČ GOLOBA - Uničujejo svobodo govora,BDP pada, tuji vlagatelji zaradi Goloba bežijo stran od Slovenije, prispevek za dolgotrajno oskrbo že preusmerili v azilni dom VIČ, Karigador, čakalne vrste so se podaljšale za 400%, pokojnine bodo nižje s novim zakonom, Litijska podrtija, računalniki, sužensjstvo, laži kot so 100 hiš na mesec, 30 000 novih stanovanj v tem mandatu, masovni uvoz ileglanih migrantov kateri nadlegujejo otroke, masovna kraja denarja od poplav več miljard, Golobizem na policiji, Golob meče ljudi čez ramo tudi če so strokovni ampak njemu je važno, da so njegovi kužki tipa Poklukar, Golob kupuje draga darila Tini Gaber s davkoplačevalskim denarjem, Golob preko države napaja lastno firmo Star Solar, privatnikom svetuje naj odpirajo podjetja na Hrvaškem Boštjančič v Bosni čeprav so pred tem žalili Snežiča kateri je svetoval enako, ščitijo taksista Mustafo Alljanarja kateri je tihotapil in posilil mladoletnico, nedopustni pritiski na policiji, dajanje daril svojim prijateljem s tem, da se jih imenuje na razne funkcije,. hočejo na vsak način sprejeti, da bi dojilje psov dobile 3000 eur penzije, medijski zakon kjer bi lahko pisali samo še hvalospeve o diktatorju Golobou, znižali so raven SLO jezika za tujce kar samo govori koliko Svoboda ceni SLO jezik v bistvu bi se ga radi znebili, Golob in Sanchez sta edina EU politika katera sta proti, da se zaustavi ilegalne migracije, najbolj nesposoben kader ma lahko bi našteval, do naslednjega meseca vse slabo o tej gnili Svobodnjaški sekti.. STOP GOLOBIZMU IN KORUPCIJI SVOBODA SLOVENIJI
Odgovori
+6
12 6
Kakosmodanes
05. 02. 2026 11.50
Janša bo postal zgodovina, zato bom volil g. Goloba.
Odgovori
-8
7 15
frenk7
05. 02. 2026 12.03
Pametno,... Polde.
Odgovori
-4
0 4
luckyss.1
05. 02. 2026 11.49
Še ena skrajno leva vlada pa nimamo več varnosti, zdravstva in gospodarstva. To je Golob totalno uničil. Vprašanje če je sploh še rešljivo.
Odgovori
+10
13 3
luckyss.1
05. 02. 2026 11.48
Hrvaška nas je prehitela, ker Golob ne zna drugega kot nabijat davke.
Odgovori
+8
11 3
