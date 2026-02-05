Vodja EPP podprl SDS in NSi: Stabilna desnosredinska vlada je prednost

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Vodja Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber v Ljubljani Bobo

"Kot vodja skupine EPP upam, da bodo naše stranke na prihajajočih volitvah v Sloveniji dobile mandat za uresničevanje naših prednostnih nalog," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal vodja EPP Manfred Weber. Za prednostne naloge te največje politične skupine v Evropskem parlamentu je izpostavil krepitev konkurenčnosti in gospodarske moči, krepitev varnosti in nadaljevanje dela za ustavitev nedovoljenih migracij. Weber je med drugim opozoril, da Slovenija trenutno zaostaja na področju krepitve svoje gospodarske moči. "Države, kot je Hrvaška, zdaj dosegajo enako raven kot Slovenija, kar kaže, da je stabilna desnosredinska vlada, kot jo imamo na Hrvaškem, prednost," je ocenil. Prav tako se je zavzel za krepitev evropske obrambe in dodal, da bi tudi tu Slovenija morala opraviti svoj del. Ob tem je opozoril, da nekatere države celo razmišljajo o izvedbi referendumom za izstop iz Nata, kar po njegovem mnenju kaže, da je "levičarska politika v nasprotju s tem, kar v tem trenutku potrebujemo".

Janez Janša FOTO: Bobo

Predsednik stranke SDS Janez Janša je spomnil, da je Slovenija trenutno v pripravah na parlamentarne volitve, ki bodo potekale 22. marca. "Zelo pomembno je, da imamo v SDS skupaj z NSi in njihovo skupno listo (...) ambicijo voditi prihodnjo vlado. S tega vidika je še toliko bolj pomembno, da so te prioritete usklajene," je dejal. Kot eno glavnih skrbi je izpostavil gospodarsko stabilnost in konkurenčnost Slovenije. Povedal je, da je Slovenija leta 2021 zabeležila več kot osemodstotno gospodarsko rast in bila najhitrejše okrevajoče gospodarstvo po covidu-19, medtem ko da je bila lani gospodarska rast v državi desetkrat manjša. Opozoril je tudi, da ima Slovenija velike probleme na področju vladavine prava in neodvisnega sodstva. "V zvezi s tem pričakujemo v prihodnje s strani Bruslja in evropskih institucij, bolj skrben pogled tega, kar se v Sloveniji dogaja," je dodal. Janša je komentiral tudi današnje srečanje skupine evropskih socialistov in demokratov (S&D) v Sloveniji, katere del je stranka SD. V odzivu na napoved, da bo S&D sprejel Ljubljansko deklaracijo, v kateri bodo pozvali k izključitvi stranke SDS iz EPP, je dejal, da od njih drugega ni pričakoval. "Dejstvo je, da se s tem zgolj nadaljuje, pristop levice in skrajne levice v Sloveniji, ki nima lastnega programa in potem išče ali pa lovi volivce na negativni kampanji. (...) Ne preseneča me to, da je nek nastavek tega, kar se dogaja v Sloveniji, tudi v vrstah evropskih socialistov in da če se bo to nadaljevalo, bodo prišli do tega, da na koncu ne bodo imeli v Evropskem svetu nobenega predstavnika več," je še dodal.

Predsednik NSi Jernej Vrtovec FOTO: Bobo

Tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec je kot prioritete izpostavil krepitev gospodarstva, vladavine prava in varnosti. "S strani predsednika vlade (Roberta Goloba) smo priča uzurpaciji nadzornih oblasti pravne države, vse z namenom, da se onemogoči politične nasprotnike, v tem primeru opozicija," je opozoril. Na vprašanje za odziv o očitkih preiskovalne komisije DZ, ki jo vodi poslanka Svobode Tamara Vonta, glede spornega financiranja NSi iz sredstev državnih energetskih družb je odgovoril, da Vonta "z njeno preiskovalno komisijo preganja izključno opozicijo z namenom, da se onemogoči zmago opozicije na volitvah". "Zaradi tega, ker Slovenija nazaduje, smo se stranke Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in stranka Fokus odločili, da oblikujemo enotno skupno listo in nastopimo skupaj na volitvah, kar pomeni, da bomo na volitvah dosegli boljši rezultat, ki bo ključnega pomena pri sestavi naslednje konservativne vlade," je dodal.

Srečanje vodstva Evropske ljudske stranke (EPP) v Ljubljani

