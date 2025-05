Vodja kriminalne združbe naj bi iz zapora naročal umore

OGLAS

Kriminalistična preiskava je trajala več mesecev, uporabljeni so bili tudi prikriti preiskovalni ukrepi, danes uradno potrdijo v vrhu slovenske policije. "Lahko potrdim, da je priprti usmerjal člane kriminalne združbe, ki so njemu podrejene, s področja prepovedanih drog in orožja. Kriminalna združba je bila in je še vedno aktivna na območju BiH in Slovenije. V tem primeru govorimo o vodji in članih, ki so imeli kurirske naloge. Nedvomno so zunaj še vedno člani kriminalne družbe in preiskava se bo nedvomno nadaljevala," pove direktor uprave kriminalistične policije Matjaž Jerkič.

Dino Muzaferović je v mariborskem priporu od 7. decembra lani, telefon pa naj bi imel pri sebi že od prvega dne, nam okoliščine včerajšnjih preiskav danes dodatno pojasnjuje novinar Avdo Avdić, ki v Muzaferovićevi rodni državi podrobno spremlja aktivnosti njegove mednarodne kriminalne združbe."Cezar ima telefon od prvega dneva pripora. Pravosodni policisti so že pred včerajšnjim dnem večkrat preiskovale njegovo celico, vendar telefona niso našli. Ampak on je ves čas pred in po teh preiskavah uporabljal telefon. To pomeni, da je bodisi imel vnaprejšnje informacije ali pa da je imel telefon tako dobro skrit, da ga v preiskavi niso našli."

Zoper Muzaferovića pričata dve zaščiteni priči, S1 in S2. Ena od njiju je s policijo delila njegov načrt za pobeg iz zapora ter ukaz, naj za ta namen – kar je potrdila tudi policija – kupijo raketomet. Posebna previdnost je potrebna pri ravnanju z omenjenima pričama, saj imamo primer iz novembra lani, ko je bila zaščitena priča v Ljubljani likvidirana. Avdo Avdić

Čeprav je v zaporu telefon prepovedan, obstaja veliko načinov, kako ga pretihotapiti v jetniško celico, zaprte osebe pa so zanj pripravljene storiti in plačati veliko, mu prikima Damijana Žišt, penologinja in novinarka Večera. "Pri tem so seveda zelo zelo izvirni, dostikrat je pa seveda tako, da je pač seveda tisti, ki prinese telefon, nekako povezan z zaporom, bodisi zaposlen bodisi obiskovalec bodisi da pride s pošto." Kar potrdi tudi generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše, ko pove: "Samo v letu 2024 smo zasegli 589 kosov mobilnih telefonov." Muzaferovićev odvetnik Miloš Zarić sicer trdi, da ni bil seznanjen s tem, da ima njegov klient telefon. A je prav s pomočjo telefona 39-letni Dino Muzaferović iz pripora več mesecev vodil kriminalno združbo, s pomočjo katere naj bi poleg pobega načrtoval tudi dvojno likvidacijo, še razkriva Damijana Žišt, ki je pridobila tajno pričevanje skesanega člana združbe pred Nacionalnim preiskovalnim uradom. "Najprej je odštel na policijo v Bihaču, kjer je povedal, da naj bi bil član kriminalne združbe Dina Muzaferovića in da se boji za svoje življenje. Predvsem zato, ker naj bi mu Muzaferović kar iz pripora naročil umor dveh bratov, ki naj bi domnevno pričala proti njemu tukaj v Ljubljani na preiskovalnem oddelku sodišča, kjer poteka sodna preiskava Muzaferovića in še petih oseb zaradi suma sodelovanja pri umoru Satka Zovka in trgovine z ljudmi," pove Žištova.



Hude obtožbe, po katerih je razvpiti Muzaferović znan praktično po celotnem Balkanu. Njegov odvetnik, ki je s hišno preiskavo jetniške celice seznanjen, pa poziva k previdnosti. "Mnoge stvari, ki so bile povedane, pa tudi s strani policije, ne samo medijev, so se v preiskavi izkazale za nersnične, močno pretirane. Kot odvetnik moram pogledati gradivo, kaj je podlaga in kaj so potem tiste dejanske okoliščine in dokazi, če obstajajo in tako dalje."



Skesanec, ki dvojne likvidacije ni želel izvršiti in je zato zaščito poiskal na policiji, je Muzaferoviča opisal kot nevarnega in maščevalnega človeka, dodaja Žištova, ki sicer pravi, da so pristojni zoper njega doslej res našli le malo pravnomočnih dokazov. "Ne v Sloveniji ne nikjer v tujini, očitno je to človek, ki se zna skriti, ki zna delovati iz ozadja, kot pa vemo, pa ga iščejo tudi druge države, Hrvaška, Italija, Nemčija, zaradi suma trgovanja z drogo, njegova domača Bosna in Hercegovina pa tudi zaradi načrtovanja umorov."



Muzaferovića, ki je bil aretiran decembra lani, so sicer v tem času po besedah odvetnika v Mariboru redno obiskovali njegovi družinski člani.

V priporu je danes že več članov tolpe. Skupaj z Muzaferovićem so od decembra lani priprti trije člani, še tri so pridržali nekaj tednov kasneje. Včeraj pa je bila v policijsko pridržanje nameščena še četverica. Vsaj eden izmed njih bo moral s kazensko ovadbo pred preiskovalnega sodnika, saj bodo zanj zahtevali pripor. Po naših neuradnih informacijah gre za mlajše moške, stare okoli 20 let.