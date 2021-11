Vodja mariborskih kriminalistov potrdil: Policist storil kaznivo dejanje

Več kot milijon evrov nezakonitega zaslužka, več kot 100 kriminalistov na terenu, hišne preiskave, preiskave osebnih avtomobilov, tovornjakov, sedežev podjetij. Vse to sta z nezakonitim izdajanjem zdravniških spričeval, potrdil o prebolevnosti covida-19 povzročila zdravnika, ki se po obsežni akciji policije, po vsej državi je sodelovalo kar sedem policijskih uprav, nahajata v priporu. Policisti pa so med preiskavo naleteli tudi na svojega kolega, ki naj bi si prav tako pridobil lažno covidno potrdilo in naj bi zaradi tega že ostal brez službe.

Vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič je v pogovoru za oddajo 24UR ZVEČER potrdil, da so s "kriminalistično preiskavo potrdili odklonsko ravnanje policista. Zoper njega je bil uveden notranjevarnostni postopek in ker so bili potrjeni razlogi za sum, da je uradna oseba, zaposlena v Policiji, storila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, je bil o tem obveščen posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva." Zdravnika, ki sta neupravičeno izdajala zdravniška spričevala, eden od njiju pa tudi potrdila o prebolevnosti covida-19 ter potrdila o HAGT- in PCR-testih, pa sta še vedno v priporu. Meglič je dejal, da bosta predvidoma danes privedena k preiskovalnemu sodniku. Policist je storil kaznivo dejanje. Kriminalistična preiskava je potekala več mesecev, pri tem pa je bilo ugotovljeno, da sta zdravniku v obodbju večih mesecev izdala več kot 10.000 zdravniških spričeval. "Ko pa govorimo o covidnih potrdilih pa je bilo ugotovljeno, da je bilo v zadnjih nekaj mesecih izdanih nekaj sto," je dodal Meglič. Kako pa naj bi zdravnika zlorabila svoj položaj? "Svoj položaj sta zlorabila z zavestno kršitvijo predpisov s področja medicine dela, prometa in športa. S tem da sta neupravičeno izdajala zdravniška spričevala, ki jih podjetja, organizacije potrebujejo kot dokazovanje sposobnosti za delo svojih zaposlenih," je pojasnil vodja mariborskih kriminalistov. Njuno početje je trajalo dlje časa, o konkretnem datumu začetka pa Meglič ni želel govoriti, saj kriminalistična preiskava še poteka. Kriminalisti so pri preiskavah iskali poslovno listinsko dokumentacijo ali druge predmete, ki bodo služili kot dokaz v kazenskem postopku. V hišnih preiskavah pa je sodelovalo več kot 100 kriminalistov policijskih uprav Maribor, Murska Sobota, Ljubljana, Celje, Novo mesto, Kranj in Nova Gorica.