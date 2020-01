Vodja poslancev DeSUS Jurša bo na kongresu podprl Erjavca

Franc Jurša je v izjavi po današnjem koalicijskem srečanju pojasnil, da je temeljito prebral program Karla Erjavca in Aleksandre Pivec, Erjavec pa mu je predstavil tudi pogled na nadaljnje vodenje stranke ter ga seznanil s kadri, s katerimi želi sodelovati. "Glede na to, da sodelujeva od leta 2006, da pri tem nisva imela večjih težav in da sva bila dobra sodelavca, sem se odločil, da ga bom podprl na kongresu," je pojasnil Jurša.