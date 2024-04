Vodja poslancev SD iz bolnišnice: 'Žal pride tudi takšna situacija'

Janija Prednika so v bolnišnico sprejeli v četrtek, neuradno zaradi oslabelosti, tam pa je ostal na opazovanju. Vprašanja glede njegovega zdravstvenega stanja smo naslovili na poslansko skupino SD, njihove odgovore pa bomo objavili takoj, ko jih dobimo.

Danes se je sicer oglasil tudi sam. Na družbenem omrežju Facebook se je zahvalil zdravniški ekipi: "Hvala zdravnikom, sestram in celotnemu osebju za prijaznost, srčnost in izjemno predanost svojemu delu" in dodal, da "žal pride tudi takšna situacija".