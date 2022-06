Vodja redarjev: posnetek je predstavil omejen del celotnega dogajanja

Ker je na ulici istočasno ugotovil več kršitev predpisov, je prosil za pomoč dodatne redarske patrulje. Med čakanjem na okrepitev je do redarja, tako Fortuna, pripeljal kolesar in od njega zahteval pojasnila, ali bo kaznoval tudi ostale nepravilno parkirane voznike. Redar mu je po navedbah vodje redarstva pojasnil, da bo in da že prihaja pomoč. Kolesar naj bi medtem vztrajal, da se mora to zgoditi to takoj, pri tem naj bi bil tudi žaljiv. Redar naj bi ga prosil, da se umakne in mu pusti opravljati naloge, a naj bi kolesar vztrajal.

V ulici, kjer je prišlo do incidenta, so junija po Fortunovih pojasnilih prejeli precej pobud meščanov z opozorili na neprimerno parkiranje, ki je ogrožalo varnost v prometu in pešce ter kolesarje. Zato so ta dan izvedli nadzor. Ko je redar prišel na kraj preverit stanje, je opazil vozilo srbskih registrskih tablic in ugotovil, da ogroža promet.

Po nekajminutnem opozarjanju naj bi nato redar ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za kršitev javnega reda in miru zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe, za izvedbo prekrškovnega postopka pa je zahteval identifikacijo.

Kolesar naj bi to odklonil in obenem poklical na policijo ter preveril pri operaterju na številki 113, če je osebni dokument redarju res dolžen pokazati. Dobil naj bi pritrdilni odgovor. V tem času naj bi redar stopnjeval z ukrepi in kolesarju odredil, naj do prihoda policije ne zapusti mesta dogodka. Kolesarju to ni bilo po volji in je, kljub opozorilom, da mora počakati, sicer bo treba uporabiti prisilna sredstva, želel odpeljati ter se še naprej vedel agresivno.

Vsa pooblastila so po Fortunovih besedah zakonsko predvidena, o dogajanju je bila ves čas obveščena tudi policija. Vsi ukrepi se začnejo z najmilejšim in se stopnjujejo. Če se odklanja sodelovanje v postopku, se pri redarjih in policiji konča enako, je dodal vodja redarjev.

Glede nadaljnjih postopkov ocenjevanja ravnanja redarja, ki je trenutno bolniško odsoten, bosta oceno dala sam kot vodja redarstva in posebna komisija. To je župan že ustanovil, sestavljajo pa jo predstavnik policije, direktorica mestne uprave Urša Otoničar in predsednik četrtne skupnosti Šmarna gora. Okoliščine v sodelovanju z občino ugotavlja tudi policija sama, ki vodi predkazenski postopek.