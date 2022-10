Vodje poslancev na posvetu pri predsednici DZ: nadzor nad financami in Knovsom

Vodje poslanskih skupin so sestali na posvetu pri predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič. Za zaprtimi vrati so razpravljali tudi o zapolnitvi mest v komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) in komisiji za nadzor javnih financ. SDS namreč v komisiji še vedno ni imenovala svojih članov.

icon-expand Urška Klakočar Zupančič FOTO: Bobo SDS namreč v omenjeni komisiji ob začetku mandata aktualnega sklica DZ niso imenovali svojih članov in predlagali kandidatov za predsedniško oz. podpredsedniško mesto. Niso se strinjali s sprejetim razrezom mest v delovnih telesih, po katerem je mesto predsednika komisije za nadzor javnih financ pripadlo NSi, in ne njim. Zaradi tega Knovs v tem mandatu sploh še ni bil ustanovljen, v komisiji za nadzor javnih financ pa opozicija nima večine, kar sicer zahteva poslovnik DZ. Da bi komisiji vendarle postali operativni, naj bi v DZ potekali pogovori, da mesta, ki pripadajo SDS, začasno prevzamejo poslanci NSi. To je danes sicer komentiral poslanec SDS Žan Mahnič, ki je na novinarski konferenci dejal, da se je NSi s koalicijo verjetno dogovoril, da se število članov komisije skrči z devet na sedem. Štiri mesta bi nato pripadla opoziciji, torej NSi, tri mesta pa koaliciji, je dejal Mahnič. Tako bi bila opozicijska večina v obeh komisijah zagotovljena, je dejal. Če bi se SDS tekom mandata odločila, da svoje člane vendarle imenuje v Knovs, pa bi nato v koaliciji pripravili nov predlog o določitvi števila mest. Pri komisiji za nadzor javnih financ pa sprememb, kot kaže, ne bo, opozicija tako v tej komisiji še naprej ne bo imela večine. Prejšnji teden zaradi dogovora trenja med Janšo in Toninom Tudi v luči omenjenega dogovora, ki naj bi ga torej poskušali doseči danes, se je v preteklem tednu na Twitterju vnel besedni spopad med prvakoma opozicijskih SDS in NSi, Janezom Janšo in Matejem Toninom. icon-expand Tonin in Janša na aprilskem soočenju FOTO: Luka Kotnik Prvi se je tako v zapisu na Twitterju obregnil ob NSi, ker da še vedno ni prispevala podpisov za ustanovitev preiskovalne komisije DZ o domnevnem odtekanju denarja iz družbe Gen-I. Za zahtevo za odreditev preiskave je namreč potrebnih vsaj 30 poslanskih podpisov, ki pa jih SDS sama nima. Ob tem pa je zapisal, da bi zadevo lahko delno preiskala komisija za nadzor javnih financ, v kateri ima po zakonu večino opozicija. "Po logiki in praksi pripada vodenje največji opozicijski stranki, vendar jo je vladna koalicija dodelila Jerneju Vrtovcu. Rezultati so znani," je zapisal Janša. "Ko bo SDS popolnila svoja mesta v komisiji za nadzor javnih financ in Knovsu, se lahko pogovarjamo tudi o preiskovalki," pa je Janši odgovoril Tonin. Pred tem pa je po njegovih navedbah treba vzpostaviti opozicijsko večino v komisiji za nadzor javnih financ, "da bo Jernej Vrtovec sploh lahko delal". PREBERI ŠE Besedni spopad Janše in Tonina: 'Dogovor, ki ga navajaš, je plod domišljije' Janša pa je ob tem predsednika NSi spomnil, da je vodenje najpomembnejšega nadzornega organa prevzela stranka z osmimi, in ne stranka s 27 poslanci. "Ne sprenevedajmo se, saj vsi vemo, da gre za dogovor med Gibanjem Svoboda in NSi," je še zapisal. Te očitke je Tonin sicer zavrnil in zapisal, da dogovor, ki ga navaja Janša, "ne obstaja in je plod domišljije".