Vodje poslanskih skupin še ne razkrivajo kandidatov za ustavnega sodnika

Nato bodo opravili še eno razpravo znotraj poslanske skupine ter obvestili javnost, ali podpirajo predlagano ime ali ne. Je pa Golubović danes predsedniku povedal, da so v primeru, da bo predlagal koga, ki se na razpis ni prijavil, pripravljeni o tej opciji razpravljati. Če bi predlagal Andraža Terška , pa ta razprava ne bi bila potrebna, saj so ga že dvakrat doslej podprli, je še dodal.

Tudi vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je pojasnil zgolj, da so predsednika republike Boruta Pahorja seznanili, kateri kandidati za ustavnega sodnika zanje niso sprejemljivi in kdo je. V izjavi po srečanju pa o imenih ni želel govoriti. Pojasnil je, da bodo počakali na predsednikov predlog.

Skupaj 2348 sopodpisnikov je sicer danes na predsednika Pahorja ter strankam DeSUS, Levici, LMŠ, SAB, SD in SMC poslalo zahtevo za predlaganje in imenovanje Terška za ustavnega sodnika, so v imenu podpisnikov sporočili iz stranke Za zdravo družbo. Sluga je dejala, da jo je s peticijo seznanil predsednik, sama je še ni videla in jo težko ocenjuje. Je pa predsednik republike tisti, ki se lahko za takšen korak odloči in glede na to bodo nato v SMC opravili nadaljnja usklajevanja in pogovore.

Na ponovni poziv za kandidata za ustavnega sodnika, ki bo nasledil Dunjo Jadek Pensa, ki ji je mandat potekel sredi julija, so se prijavili Anže Erbežnik, Marjan Lekše, Boštjan Pintar, Rok Svetličin Marko Starman. Erbežnik, Svetlič in Starman so bili med možnimi kandidati že v prejšnjem krogu, ko je Pahor v imenovanje predlagal Barbaro Zobecin Andraža Terška. Zobčeva je nato od kandidature odstopila, Teršek pa na tajnem glasovanju v DZ kljub javno izrečeni podpori ni dobil dovolj glasov.

Zakon o ustavnem sodišču sicer določa, da predsednik republike lahko izbere kandidata izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa DZ predlaga tudi druge kandidate. Na tajnem glasovanju v DZ pa je za izvolitev potrebnih 46 glasov.

Predsednik Pahor bo pogovore nadaljeval še v sredo, ko se bo sestal z Matejem Tašnerjem Vatovcem iz Levice, Jožefom Horvatom iz NSi, Mašo Kociper iz SAB, Jurijem Lepom iz DeSUS, Zmagom Jelinčičem iz SNS ter poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti Felicem Žižo in Ferencem Horvathom.