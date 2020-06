Vodnatost rek v zahodni in osrednji Sloveniji se je povečala

Na Agenciji za okolje opozarjajo, da bodo predvsem na severnem Primorskem do poznega popoldneva še nastajale nevihte s krajevno močnimi nalivi. Vodnatost rek v zahodni in osrednji Sloveniji se je sicer ponoči povečala do velikih in srednjih pretokov, v južnem in vzhodnem delu države pa je še vedno majhna. Pretoki rek v alpskem in predalpskem delu države še naraščajo, drugje so ustaljeni.

Danes bodo pretoki rek v alpskem in predalpskem svetu še naraščali, posamezni vodotoki se lahko razlijejo na izpostavljenih predelih, opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso). Prav tako bodo naraščale večje reke v spodnjem toku. Pretoki rek na vzhodu države bodo ostali ustaljeni. Ob krajevno močnejših padavinah lahko hitreje narastejo hudourniki v zahodnem in osrednjem delu države. Ob večerni plimi med 20. in 23. uro se bo morje razlivalo na izpostavljenih delih obale v višini do 10 cm. icon-expand Vremensko opozorilo V soboto bodo narasle Mura, Drava in Sava v spodnjem toku, drugje se bo v soboto in nedeljo vodnatost rek zmanjševala.