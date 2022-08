Vodni viri na Gorenjskem ponekod povsem usahnili

Letošnje poletje se bo zapisalo v zgodovino meritev. V zahodni in osrednji Sloveniji tako vročih poletnih mesecev še niso imeli - tudi padavin je bilo na teh območjih kar za polovico manj od povprečja. Vročina je najbolj pritiskala na Goriškem, našteli so rekordnih 17 dni s temperaturo nad 35 stopinjami. Težave zaradi suše še vedno tudi na gorenjskem koncu, v kar šestih občinah je prepovedano zalivanje zelenic, pranje avtomobilov in polnjenje bazenov s pitno vodo.