Vodnik po pomladanskih trendih v notranjem oblikovanju

Živahne barve za dobro voljo

Pomlad je igriva, vesela, razburljiva in pisana – takšen naj postane tudi vaš dom! Čas je, da pospravite umirjene zimske odtenke in v svoje prostore prinesete živahne barve, ki bodo v trenutku pripomogle k boljšemu počutju in vas vsakič znova spravile v dobro voljo. Odkrijte pisane tapete, eksperimentirajte z barvnimi detajli in raziščite živahno dekoracijo.

Kakor že nekaj let so tudi letos še vedno izjemno priljubljeni pastelni odtenki. To leto najbolj izstopajo rožnata, marelična, rumena in zelena barva. Letošnja posebnost pa so večji kontrasti, kar dosežete s posameznimi kosi močnejših barv; privoščite si detajle v živo rumeni ali temno zeleni barvi, ki bodo prostor še dodatno popestrili.

Stari kosi naj dobijo nov namen

Predmeti značilnih barv, vzorcev in oblik iz 70., 80. in 90. let bodo zagotovo popestrili vsak prostor in mu dodali značaj. V svoj prostor dodajte retro detajle, kot so luči , okrasni lonci, vaze, posode za sadje ali stoli. Notranjost, kjer se preteklost prepleta s sedanjostjo, vzbudi občutek domačnosti in poskrbi za prijetno vzdušje.

Najboljše pri vsem pa je, da so retro kosi dostopni po izjemno ugodnih cenah! Na podstrešju pobrskajte za kakšnim starim kosom pohištva in ga obnovite ali pa skočite na sejem starin in raziščite tamkajšnjo ponudbo. Na ta način boste staremu pohištvu dali novo priložnost, kar ni prijazno le denarnici, temveč tudi planetu.