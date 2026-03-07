Vodnik za obiskovalce Pokala Vitranc: upoštevajte navodila policistov

V okviru javne prireditve 65. Pokal Vitranc 2026, ki bo potekala med 7. in 8. 3. 2026, se pričakuje večje število obiskovalcev. Med trajanjem prireditve bo povečan promet proti Kranjski Gori, po dogodkih pa v obratni smeri. Na območju prireditvenega prostora v Podkorenu, bo veljal poseben režim prometa in parkiranja, ki ga bo urejal organizator. Pozivamo vse obiskovalce, da se poslužujejo javnih prometnih površin ter predvidenih označenih parkirnih mest organizatorja. Upoštevajo naj prometno signalizacijo, navodila organizatorja, rediteljev, občinskih redarjev in policistov.

Policisti svetujejo, da se na območje Kranjske Gore odpravite pravočasno, v prometu bodite strpni in zagotavljajte primerno varnostno razdaljo. Za volan sedite trezni, vozila zaklepajte in z vidnih mest pospravite vse dragocenosti. S takimi dejanji boste pripomogli k večji varnosti v prometu ter zmanjšali možnost nastanka škodnega primera na vašem premoženju. Hitrost vožnje prilagodite trenutnemu stanju prometa, saj zaradi možnosti zastojev ali stoječe kolone, posledično lahko pride do naleta. Po potrebi ustvarite reševalni pas in spremljajte ažurne prometne informacije.

Z upoštevanjem prometne signalizacije, navodil organizatorja, rediteljev, občinskih redarjev in policistov bo promet potekal tekoče in varno.

Na prireditvah, tako športnih v Podkorenu kot spremljevalnih v Kranjski Gori, spoštujte javni red in mir. Bodite vzoren navijač ali obiskovalec. Določena območja bodo tudi pod video nadzornim sistemom, še dodajajo policisti.