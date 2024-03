Vodnik za starše za premagovanje zaprtja pri otrocih

Mit št. 1: Otrok nima težav z zaprtjem, če blato odvaja vsak dan. NE DRŽI: Ni pomembno samo kako pogosto, temveč tudi koliko. Če otroka odvaja blato v obliki grahovega zrna ima verjetno težave z zaprtjem.

Mit št. 2: Kronično zaprtje se pojavlja samo pri malčkih. NE DRŽI: Kronično zaprtje se lahko pojavi v kateri koli starosti. Najbolj značilno je sicer res za obdobje navajanja na uporabo kahlice ali stranišča, pa vendar imajo lahko težave tudi šolski otroci, saj na primer, ne želijo odvajati blata v šoli.

Otroci, ki se trudijo premagati funkcionalno zaprtje, potrebujejo spodbudo, ne zasmehovanje ali vzbujanje občutka sramu. Potrebujejo podporo, ne pa kaznovanja. V večini primerov otroci ne zavračajo uporabe stranišča, zato ker so poredni. Blato jim ne uhaja zaradi psihičnih težav, temveč zato, ker so ujeti v začaranem krogu zaprtja in potrebujejo pomoč staršev, da se bodo sprostili.

Mit št. 3: Zaprtje bomo odpravili že, če bomo povečali vnos vlaknin. POGOSTO NE DRŽI: Pri otrocih s kroničnim zaprtjem samo sprememba prehrane ne bo dovolj. Vendar brez skrbi, zdravljenje se tukaj ne konča.

Mit št. 4: Otrok, ki ima težave z zaprtjem bo ozdravljen po prvem odvajanju blata. NE DRŽI: Zdravljenje funkcionalnega zaprtja je proces. S izpraznjenjem zadnjega dela črevesa bomo odstranili čim več blata. Po izpraznjenju pa se svetuje uporaba pripomočkov in izvajanje vseh drugih ukrepov za lažje odvajanje še nekaj časa, da preprečimo ponovno kopičenje blata. Črevesje bo namreč potrebovalo nekaj časa, da ponovno začne delovati optimalno in tudi otrok potrebuje čas, da sprejme novo rutino in izgubi morebiten strah pred odvajanjem.

Začaran krog zaprtja je težko prekiniti. Sprememba prehrane, hidracija, telesna aktivnost in rutina so nujni ukrepi, a včasih ne zadostujejo. Ker pride pri dolgotrajnem zaprtju do kopičenja trdega blata v črevesju, mišice pa se utrudijo in izgubijo svojo moč, je to blato težko izločiti. Zato je treba črevesje izprazniti. Tako čiščenje lahko dosežemo z uporabo močnih odvajal ali z mehanskim izpiranjem črevesja – klistirjem.

Zdravilo Lecicarbon

Za pomoč pri zdravljenju zaprtja in vzpostavljanju nove rutine odvajanja lahko uporabite tudi svečke za odvajanje Lecicarbon . To zdravilo je na voljo v obliki svečk za otroke, ki so primerne tudi za dojenčke, ter svečk za odrasle. Svečke Lecicarbon sprožijo odvajanje blata že po 15–30 minutah. Ne povzročajo krčev ali drugih neželenih učinkov. Na naraven način s sproščanjem mehurčkov CO2 posnemajo naravne črevesne procese in tako spodbudijo odvajanje blata. Primerne so tudi za dolgotrajno uporabo, saj ne povzročajo odvisnosti od zdravila.