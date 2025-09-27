Vodooskrba Slovenske Istre: so evropski milijoni že izgubljeni?

Rešitev za trajno in stabilno vodooskrbo Slovenske Istre, ki se predvsem v poletnih mesecih sooča s sušo in posledičnimi varčevalnimi ukrepi, se znova zapleta. Država je za prvo fazo projekta, povezavo Rižanskega s tremi sosednjimi vodovodi in obnovo omrežja, namenila 120 milijonov evrov, a so nato 30 milijonov prerazporedili drugam, ker so občine prepočasne pri pripravi projekta. Ker gre v veliki meri za evropski denar, računajo, da bodo projekt dokončali v prihodnji finančni perspektivi. Pa bodo sredstva še na voljo ali so evropski milijoni izgubljeni?