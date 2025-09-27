Svetli način
Slovenija

Vodooskrba Slovenske Istre: so evropski milijoni že izgubljeni?

Koper, 27. 09. 2025 16.12

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Jaka Vran
Komentarji
20

Rešitev za trajno in stabilno vodooskrbo Slovenske Istre, ki se predvsem v poletnih mesecih sooča s sušo in posledičnimi varčevalnimi ukrepi, se znova zapleta. Država je za prvo fazo projekta, povezavo Rižanskega s tremi sosednjimi vodovodi in obnovo omrežja, namenila 120 milijonov evrov, a so nato 30 milijonov prerazporedili drugam, ker so občine prepočasne pri pripravi projekta. Ker gre v veliki meri za evropski denar, računajo, da bodo projekt dokončali v prihodnji finančni perspektivi. Pa bodo sredstva še na voljo ali so evropski milijoni izgubljeni?

Smuuki
30. 09. 2025 11.42
Javna tajna da Slovenija zaseda zadnje mesto po črpanju teh sredstev. Obstoječi kader ni sposoben počrpati kohezijskih sredstev. Malo si mislim zakaj ne črpajo tega denarja. Tam je nadzor nad porabljenim denarjem iz bruslja. Če imaš nadzor ne moreš lastninit z aneks manevrom. Tam je projekt, cena rok šele potem denar.
ODGOVORI
0 0
Jezna Jasna
28. 09. 2025 16.32
Podvojimo število občin, da se bo še manj naredilo. Bo pa več delovnih mest za nesposobno žlahto in prijatelje. Leta 1991 je Slovenija bila razdeljena na 60 občin. Danes? Ne vem točno, več kot 200. Koliko denarja letno gre za plače in prispevke občinskih fikusov po vsej Sloveniji?
ODGOVORI
0 0
iskriv
28. 09. 2025 14.17
+1
Ne država , zatajile so občine in posamezniki v njih . Taki projekti , ki so namenjeni v dobro vsem , bi morali biti izvedeni , pa če tudi z razlastitvijo zemljišč !
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
28. 09. 2025 10.08
+1
Ja samo da so dobre službe na toplem mesečna dobra plača pa delate kaj ali pa nič
ODGOVORI
1 0
Castrum
27. 09. 2025 20.50
+3
Še en levičarski uspeh
ODGOVORI
5 2
zmago56
27. 09. 2025 19.03
+2
Samo ste si izvolili župane, goloba pa so vam pomagali izvoliti še tisti, ki jim ni mar za Slovenijo.
ODGOVORI
3 1
borjac
27. 09. 2025 18.51
-1
Golobova vlada je za povezavo z sosednjimi vodovodi in obnovo omrežja, namenila 120 milijonov evrov, a so nato 30 milijonov prerazporedili drugam, ker so občine prepočasne pri pripravi projekta, OBČINE SO ZATAJILE Evropski denar ne čaka !!! potem pa zopet jok in stok , ni vode ??? denar dobiš , ampak dokumentacije , projektov Občine niso speljali , Eu denar je šel drugam , tudi pri poplavljencih so isti problemi z zemljišči , za gradnjo hiš , EN KMET SE ZATRMA IN SISTEM PADE , in to samo v Sloveniji , DRŽAVA BI MORALA IMETI MOČ PODPRTO Z ZAKONOM DA V TAKIH PRIMERIH STVARI IZVEDE IN PIKA !!!!
ODGOVORI
3 4
Castrum
27. 09. 2025 20.51
+5
Ne bodi histeričen. Dejstvo je ,da so levičarji spet zahhebali
ODGOVORI
6 1
ActiveR
27. 09. 2025 17.44
+6
Za takšno malomarnost in škodo bi moral nekdo odgovarjati. V prvi vrsti GOLOB in njegovo PERNATO KARDELO!
ODGOVORI
8 2
borjac
27. 09. 2025 18.52
-3
Ali znaš čitati ti Active.. ???
ODGOVORI
0 3
Smuuki
30. 09. 2025 11.43
+1
Bolj jata kot kardelo. Sračja jata
ODGOVORI
1 0
optimist11
27. 09. 2025 16.56
+1
Demokracija, večstrankarski sistem, ....farsa, ki nas pelje v pogubo.
ODGOVORI
3 2
Delavec_Slo
27. 09. 2025 16.51
+4
Važn da smo dobi nepomembno obvestilo!
ODGOVORI
6 2
Sionist
27. 09. 2025 16.44
+10
Italija je zgradila na Primorski vodovod in ostalo infrastrukturo ,katerega se danes slovenci niso zmozni nadgradit,popravit,itd.
ODGOVORI
10 0
anko46
27. 09. 2025 16.28
+12
No se za čudit. Poglejte kdonso župani. Samo nesposobni
ODGOVORI
12 0
Potouceni kramoh
27. 09. 2025 16.20
+5
Če ni denarja ni pitne vode.Imajo pa vsaj morje za drink.
ODGOVORI
5 0
Dragica Cegler
27. 09. 2025 16.17
+6
Pod golobovanjem je vse izgubljeno.
ODGOVORI
11 5
sapphireitaly
27. 09. 2025 16.57
-4
Zupani pa iz SDS.
ODGOVORI
3 7
trdovrat
27. 09. 2025 17.19
+2
Pred Golobom je pa bilo vse zrihtano v nulo in to celih 30 let? O sveta preproščina!
ODGOVORI
4 2
jogo
28. 09. 2025 09.54
+2
sapp. Bolj malo je v Istri SDS-ovih županov.
ODGOVORI
2 0
