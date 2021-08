Vodotok Mali graben 'obarvan črno', test pokazal, da gre za ogljikovodik

So pa na gladini vodotoka opazili madeže. Na podlagi meritev PH in testa prisotnosti olj ugotovili, da gre najverjetneje za onesnaženje s pogonskimi gorivi.

Gasilci gasilske brigade Ljubljana so včeraj od regijskega centra za obveščanje prejeli informacijo, da je vodotok Mali graben obarvan črno. "Obstajal je sum, da so ogrožene tam živeče race," so za 24ur.com sporočili iz GB Ljubljana, vendar pa po prihodu na kraj dogodka onesnaženja pri racah niso ugotovili: "Niso bile umazane in pri njih nismo zaznali vonjav."

Gasilci gasilske brigade Ljubljana so skupaj s policisti pregledali okoli 2,5 kilometra vodotoka od mostu na Hladnikovi cesti do mostu na Cesti v Mestni log. Za zdaj ni poročil o nastali škodi v naravi. "Na lokaciji smo postavili pregrado, ki je omejila onesnaženje oziroma nadaljnje odtekanje onesnažene vode. Pregrado pod mostom na Hladnikovi cesti smo postavili s pomočjo šestih lovilnih čreves in več pivnikov," so dejali v GB Ljubljana.

"Danes dopoldan smo opravili pregled pregrade ter izvedli teste morebitne prisotnosti nevarnih snovi in ugotovili, da je šlo najverjetneje za enkraten dogodek," so dejali. Znakov prisotnosti goriva v vodi namreč niso več zaznali. "Kljub temu smo preventivno prerazporedili pivnike po gladini in pregrado do nadaljnjega pustili v vodi," dodajajo.

Onesnaženje ni bilo obsežno, njegove posledice pa bodo ocenjevali za to pristojni organi. V prihodnjih dneh bodo policisti odkrivali vzrok onesnaženja, gasilci pa po potrebi menjali pivnike. "Po do zdaj znanih ugotovitvah na kraju ni bila zaznana nevarnost za okolje. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil," pa so sporočili s PU Ljubljana. Dodajajo, da so gasilci oljni madež že sanirali.