Vodovodarji nočejo, da veste karkoli o tem – samostojno odmašite odtoke brez kemikalij in dragih mojstrov!

Vse, kar morate storiti, je, da se opremite s pravim orodjem, s katerim boste postali sam svoj mojster, in s katerim boste zlahka odmašili vse zamašene odtoke v svojem domu, kopalnici ali kuhinji.

Vendar pa vodovodarjev ne boste več potrebovali, ker zdaj obstaja veliko boljša, učinkovitejša in cenejša rešitev, ki vam bo pomagala samostojno odmašiti odtoke kopalne kadi, umivalnika, pomivalnega korita ali stranišča brez nereda in v samo nekaj minutah!

Dela bolje kot kateri koli vodovodar

Odtoki se lahko zamašijo v katerem koli domu, tukaj ni pravil. Lahko so prava nočna mora. Kemična sredstva, ki vam prva pridejo pod roke v tej situaciji, so le delno učinkovita, večinoma pa škodljiva za vas in odtočne cevi.

Pogosta uporaba močnih kemikalij za čiščenje lahko privede do korozije in razpok odtočnih cevi. To je veliko slabše od zamašenega odtoka, ker boste morali obnoviti celoten odtočni sistem, kar je lahko velik udarec za vaš proračun.

Vendar pa je zdaj na voljo nova in popolnoma preprosta rešitev za odmašitev odtokov brez močnih kemikalij. Ta inovativna rešitev je znana pod imenom Cloggsy.