Vodstvo A1: V znak opravičila 100.000 evrov za izobraževanje otrok o varnosti na spletu

Kot je dejal, za A1 ni le storitev, pač pa nekaj, "na kar se ljudje zanašajo pri delu, za družino, varnost in vsakdanje življenje" . "Ko se ustavi to, vzamemo osebno. Naše tehnične ekipe so takoj ukrepale in storitve čim prej ponovno vzpostavile," je dejal in dodal, da izvajajo celovito analizo temeljnega vzroka, da zagotovijo, da se tak izpad omrežja ne ponovi.

Telekomunikacijski operater A1 je v petek pozno zvečer na svojem profilu na Facebooku objavil opravičilo predsednika uprave A1 Slovenija Dejana Turka . "Danes smo vas razočarali. Tri ure so bile naše mobilne, fiksne in televizijske storitve po vsej Sloveniji nedosegljive. Do nedosegljivosti teh je prišlo zaradi nepredvidljive programske napake na naših strežnikih. Iskreno se opravičujem vsakemu uporabniku, ki ga je to prizadelo," je v videu povedal Turk.

Turk je ob tem dodal, da odgovornost podjetja "presega zgolj odpravo težave v omrežju". "Ko se Slovenija ni mogla povezati, smo se spomnili, kaj nas zares povezuje – skupnost. In prav skupnost je tista, ki se ji želimo oddolžiti. Zato bomo v znak opravičila namenili 100.000 evrov za izobraževanje otrok o varnosti na spletu. Verjamemo, da močna skupnost temelji na zaupanju, varnosti in znanju. Še posebej v digitalnem svetu. Z vlaganjem v znanje najmlajših krepimo temelje varnejše in bolj povezane družbe za prihodnost," je dejal Turk.

Uporabnikom A1 se je zahvalil za potrpežljivost in ker od njih pričakujejo najvišje standarde. "Še naprej se bomo vsak dan trudili zaslužiti vaše zaupanje," je obljubil.

Izpad omrežja se je zgodil v petek malo po 16. uri in je zajel celotno državo. Uporabniki niso mogli uporabljati mobilnih in fiksnih storitev, prav tako je bila nedostopna spletna stran podjetja in aplikacija za mobilne naprave Moj A1. Razlog za izpad je bila napaka v delovanju omrežnih elementov v podatkovnem centru. Izpad je bil odpravljen približno tri ure pozneje oziroma po 19.30.