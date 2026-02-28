Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vodstvo A1: V znak opravičila 100.000 evrov za izobraževanje otrok o varnosti na spletu

Ljubljana, 28. 02. 2026 10.55 pred 31 minutami 2 min branja 20

Avtor:
K.H.
Dejan Turk, predsednik uprave A1

Po tem, ko je v petek celotno državo za tri ure zajel izpad omrežja telekomunikacijskega operaterja A1, se je predsednik uprave v video objavi opravičil vsem uporabnikom. Poudaril je, da izvajajo celovito analizo temeljnega vzroka, da zagotovijo, da se tovrstni izpad ne ponovi. V znak opravičila pa bo družba namenila 100 tisoč evrov za izobraževanje otrok o varnosti na spletu.

Telekomunikacijski operater A1 je v petek pozno zvečer na svojem profilu na Facebooku objavil opravičilo predsednika uprave A1 Slovenija Dejana Turka. "Danes smo vas razočarali. Tri ure so bile naše mobilne, fiksne in televizijske storitve po vsej Sloveniji nedosegljive. Do nedosegljivosti teh je prišlo zaradi nepredvidljive programske napake na naših strežnikih. Iskreno se opravičujem vsakemu uporabniku, ki ga je to prizadelo," je v videu povedal Turk. 

Kot je dejal, za A1 ni le storitev, pač pa nekaj, "na kar se ljudje zanašajo pri delu, za družino, varnost in vsakdanje življenje". "Ko se ustavi to, vzamemo osebno. Naše tehnične ekipe so takoj ukrepale in storitve čim prej ponovno vzpostavile," je dejal in dodal, da izvajajo celovito analizo temeljnega vzroka, da zagotovijo, da se tak izpad omrežja ne ponovi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

100 tisoč evrov za izobraževanje otrok

Turk je ob tem dodal, da odgovornost podjetja "presega zgolj odpravo težave v omrežju". "Ko se Slovenija ni mogla povezati, smo se spomnili, kaj nas zares povezuje – skupnost. In prav skupnost je tista, ki se ji želimo oddolžiti. Zato bomo v znak opravičila namenili 100.000 evrov za izobraževanje otrok o varnosti na spletu. Verjamemo, da močna skupnost temelji na zaupanju, varnosti in znanju. Še posebej v digitalnem svetu. Z vlaganjem v znanje najmlajših krepimo temelje varnejše in bolj povezane družbe za prihodnost," je dejal Turk. 

Uporabnikom A1 se je zahvalil za potrpežljivost in ker od njih pričakujejo najvišje standarde. "Še naprej se bomo vsak dan trudili zaslužiti vaše zaupanje," je obljubil.

Izpad omrežja se je zgodil v petek malo po 16. uri in je zajel celotno državo. Uporabniki niso mogli uporabljati mobilnih in fiksnih storitev, prav tako je bila nedostopna spletna stran podjetja in aplikacija za mobilne naprave Moj A1. Razlog za izpad je bila napaka v delovanju omrežnih elementov v podatkovnem centru. Izpad je bil odpravljen približno tri ure pozneje oziroma po 19.30.

a1 izpad omrežja opravičilo dejan turk

MZZ: Vsi slovenski državljani v Iranu so na varnem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PoldeVeliki
28. 02. 2026 12.49
To je maslo Svobode in Goloba. Manever pred volitvami.
Odgovori
-1
0 1
Castrum
28. 02. 2026 12.48
Hvala grdi kapitalisti...
Odgovori
-1
0 1
a res1
28. 02. 2026 12.47
A1 je zakon proti drugim. Telemach, telekom....če pride do črne slike izklopite box in jovo na novo. Tega pri A1 ni. Pa poglejte si telekomove škatlice NEO. Nepregledna vsebina, telemach niti teleteksta nima... Kakšna bazna postaja več pa res nebi škodila.
Odgovori
-2
0 2
Greznica
28. 02. 2026 12.49
A1 zatakne se že pri klicu za pomoč strankam, tko da prosim ne primerjaj neprimerljive ... uporabniška izkušnja pa sploh nebi o tem!
Odgovori
+1
1 0
YouRangMyLord
28. 02. 2026 12.45
Za tistega dol, ki šimfa Telemach: njihov naročnik od leta 2006 in nobenih problemov; kot dolgotrajni naročnik dobim vedno ugodnosti ob podaljšanju naročnin. Ob izpadih pa dokaj hitro porihtajo, trudi v klicnem centru so zelo odzivni.
Odgovori
-2
1 3
Animal_Pump
28. 02. 2026 12.45
Še obstajajo ljudje, ki znajo reagirat ob takih momentih...kot je treba. Lepa gesta. Sicer pa ni panike....če se vsake toliko malo ustavi splet. Prihodnost ne bo lepa...in razvajeni ljudje se morajo malo navadit...kako bo, ko se bo vse ustavilo.
Odgovori
+1
2 1
300 let do specialista
28. 02. 2026 12.42
Opravičilo sprejeto, ne glede na vse, dobili smo ga.
Odgovori
+2
3 1
bonbonček
28. 02. 2026 12.40
ma tud če ne ugasnit a1 za vekomaj
Odgovori
+2
2 0
Greznica
28. 02. 2026 12.49
točno tako ...
Odgovori
+1
1 0
petka5
28. 02. 2026 12.38
Kdaj bo delal internet povezava na splet danes, ker pri stancionarnih storitvah ne dela
Odgovori
+1
1 0
Holy50
28. 02. 2026 12.37
Lepo opravičilo. Denar pa namenite naročnikom kok popust. To jim pripada za nedelovanje storitev.
Odgovori
+8
8 0
9474_1
28. 02. 2026 12.44
sem. njihov narocnik. in raje vidim da gre 100000 za ta namen, kot pa da mi dibim evro ali dva popusta!
Odgovori
+2
2 0
Drugorazredni Turk
28. 02. 2026 12.37
Kaj pa mi k smo bli 5ur brez vseh storitev.
Odgovori
+0
1 1
Maki71
28. 02. 2026 12.40
Heroj.. le kako si to preživel
Odgovori
+2
2 0
300 let do specialista
28. 02. 2026 12.41
😆😆
Odgovori
+1
1 0
Optimisty
28. 02. 2026 12.32
nekdo le obstaja ,ki se ne skriva in javno opravici..naj se malo politiki učijo..
Odgovori
+6
6 0
Curie
28. 02. 2026 12.29
Raje zmanjšate naše položnice!
Odgovori
+6
6 0
Žmavc
28. 02. 2026 12.27
Lepa gesta.
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
28. 02. 2026 12.24
Najhujši je Telemach !
Odgovori
-1
3 4
Optimisty
28. 02. 2026 12.31
nevem no , jaz ga imam že 14 let, vse ok, tudi ugodnosti dobim ob podaljšanju...so prvi ki so dali ugodnosti obstoječim uporabnikom...jaz imam dobre izkušnje.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
vizita
Portal
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
cekin
Portal
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
moskisvet
Portal
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
okusno
Portal
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543