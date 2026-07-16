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Slovenija

Vodstvo Darsa bo začasno prevzel nekdanji direktor RTV-ja

Ljubljana, 16. 07. 2026 19.35 pred 24 dnevi 1 min branja 5

Avtor:
STA
Anton Guzej

Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa.

Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov 2. julija.

Anton Guzej
Anton Guzej
FOTO: Bobo

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je v začetku junija po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.

anton guzej rtv vodstvo dars
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KOMENTARJI5

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SAF1
17. 07. 2026 17.54
Kje se ta vse guzi ajajaj.
Odgovori
0 0
jaz77
17. 07. 2026 15.06
A to pomeni, da bo nakup vinjege obvezen za vsa gospodinjstva kot placevanje rtv prispevka?
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+1
1 0
borjac
17. 07. 2026 14.42
Moj bog Guzelj , no za kaj pokrasti po navodilih JJ , bo že dober.
Odgovori
+2
3 1
Razumnež
17. 07. 2026 12.28
RTV, DARS.....Vse je državno in vse lahko vodi en človek, važna je barva..... Vrtovec, tole je napaka.
Odgovori
+4
4 0
frenk7
16. 07. 2026 19.47
Ima zanimiv priimek,.... ustrezen za položaj v janšizmu.
Odgovori
+0
7 7
bibaleze
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